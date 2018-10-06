بن سلمان: لا نُريد حزب الله جديداً في الجزيرة العربية

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إننا لا نُريد حزب الله جديداً في الجزيرة العربية، لافتاً إلى أن هذا خط أحمر للعالم، وليس للسعودية فقط.





وأوضح بن سلمان، في حوار مع وكالة (بلومبرغ)، أنه لا أحد يريد أن يكون حزب الله قريباً من منطقة يمر عبرها 15% من التجارة العالمية".



رام الله - دنيا الوطنوجاءت تصريحات ولي العهد السعودي رداً على سؤال حول الأزمة اليمنية، حيث قال: إن الرياض تأمل أن تنتهي الأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن.وتابع: "نحن نأمل بأن يكونوا مستعدين للتفاوض، والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".