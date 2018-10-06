شؤون فلسطينية

الأحمد: حماس ذهبت للقاهرة بالاتفاق معنا وأنا صاحب فكرة زيارة الوفد الأمني لغزة

الأحمد: حماس ذهبت للقاهرة بالاتفاق معنا وأنا صاحب فكرة زيارة الوفد الأمني لغزة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد: إن وفد حركة حماس ذهب إلى القاهرة مؤخراً بالاتفاق مع حركة فتح، وذلك لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.

وأضاف الأحمد، في تصريحات تلفزيونية، أمس الجمعة: "أنا صاحب فكرة، أن يذهب الوفد المصري إلى غزة، ودعوة وفد حماس إلى القاهرة، حتى يأخذوا الوقت الكامل بارتياح من أجل طي صفحة الانقسام السوداء".

وحول إمكانية عقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس، قال الأحمد: إن مصر هي التي تحدد ذلك، عندما تشعر أن هناك تقارباً كبيراً في الموقف: وفي حال نجحت القاهرة بإزالة العقبات".

وبين أن مصر ما زالت حتى الآن تنقل الأفكار بين فتح وحماس، متابعاً: "علينا أن ننهي الانقسام إذا كنا فعلاً نريد أن نلهب الأرض تحت أقدام الاحتلال، سواء في غلاف غزة أو في القدس أو الخان الأحمر أو كفر قدوم وكل المناطق".

واستطرد: "إننا الآن أمام تحرك مصري للمصالحة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "فتح ومنظمة التحرير ليست بعيدة عن هذا التحرك بل في صلبه".

وأوضح الأحمد، أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التحرك من جانب القيادة المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية.

وأشار الأحمد إلى أن فتح لديها قرار "بعدم اللقاء مع حماس بشكل مباشر إلا عبر الوسيط المصري، متابعاً: "توسلنا جميع الفصائل الاتفاق مع حماس من أجل إنهاء الانقسام، ونحن مستعدون للذهاب إلى غزة".

وتعقيباً على المبادرة التي أطلقها الأمين العام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، قال الأحمد: "البند الأول في مبادرة النخالة بشأن المصالحة، وإنهاء الانقسام هو الأساس، وإذا نجحنا في إنهاء الانقسام، فإن بقية النقاط ستحل أوتوماتيكياً، وستصبح تحصيل حاصل".

وشدد الأحمد، على أن الأولوية، يجب أن تكون إنهاء الانقسام، وأن اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت، طالب بإنهاء الانقسام تمهيداً لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

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