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جريمة حوثية جديدة.. مقتل امرأة وإصابة العديد بقصف مخيم للنازحين بالحديدة

جريمة حوثية جديدة.. مقتل امرأة وإصابة العديد بقصف مخيم للنازحين بالحديدة
رام الله - دنيا الوطن
ارتكبت جماعات الحوثي، أمس الجمعة، جريمة جديدة في محافظة الحديدة بعد قصفها لمخيم للنازحين في مديرية الخوخة مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة عدد كبير من النازحين.

وندد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بهذه الجريمة، واتهم المتمردين بمواصلة نهب وسلب المساعدات الإنسانية في الحديدة داعيا الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجرائم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن جماعة الحوثي استهدفت، أمس الجمعة، مخيما للاجئين في بني جابر بمديرية الخوخة جنوبي محافظة الحديدة بعدد من القذائف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف: "إن المخيم أنشأه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرا، لاستقبال النازحين من المديريات الأخرى في الحديدة، بسبب ما تقوم به الجماعة الحوثية من قتل وطرد وأعمال نهب وسلب للمساعدات الإنسانية في هذا المحافظة".

وقال المتحدث باسم التحالف العربي: "نتج عن هذا الاستهداف وفاة امرأة وإصابة عدد من النازحين القاطنين بالمخيم، قدر عددهم بـ12 جريحا أغلبهم كان من الأطفال، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة في المخيم".

وأكد المتحدث أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تطالب الأمم المتحدة ومنظماتها ومنظمات المجتمع المدني لإدانة جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الإنسانية والشعب اليمني، وانتهاكه لمبادئ حقوق الإنسان، والقوانين الدولية والإنسانية.

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