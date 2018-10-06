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مسلحون مجهولون يغتالون عضوا في حزب (الإصلاح) جنوب اليمن

مسلحون مجهولون يغتالون عضوا في حزب (الإصلاح) جنوب اليمن
رام الله - دنيا الوطن
اغتال مسلحون مجهولون، أمس الجمعة، عضوا في حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه: "إن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على زكي السلقدي، خلال تواجده في الشارع العام وسط مدينة الضالع"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

وأضاف المصدر: "إن السلقدي قتل على الفور، في حين لاذ المسلحون بالفرار".

ويعمل السلقدي عضوا في الدائرة السياسية لحزب الإصلاح في الضالع، كما يعمل صحافياً لدى أحد المواقع الصحافية المحلية الموالية للحزب.

وازدادت مؤخراً عمليات الاغتيال ضد رجال الدين وجنود إلى جانب قيادات ونشطاء موالين لحزب الإصلاح، وسط انفلات أمني كبير تشهده المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والقوات الجنوبية الموالية للإمارات.

وسبق وأن أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح بشدة تعرض قياداته لعمليات الاغتيال مطالباً السلطات الحكومية بالتحقيق في تلك العمليات.

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