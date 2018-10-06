شؤون فلسطينية

جنرال سابق في قوات الإحتلال: السنوار هدف للإغتيال.. وسنهاجم غزة

جنرال سابق في قوات الإحتلال: السنوار هدف للإغتيال.. وسنهاجم غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف تسفيكا بوغل الجنرال الإسرائيلي السابق، أن قواتهم ستهاجم قطاع غزة، "شئنا أم أبينا"، لمواجهة الخوف الذي يعتري الجيش الاسرائيلي.

وأجرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، حوارا مع الجنرال بوغل، الذي أكد من خلاله ضرورة القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة، ردا على حالة الخوف والقلق التي تعتري عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الجنرال الذي تولى القيادة الجنوبية في قوات الاحتلال الإسرائيلية سابقا، أن جيش الاحتلال يعيش حالة من القلق ويريد إنهاء هذه الحالة، كما أن هناك بنك أهداف للجيش، على رأسه اتباع سياسة الاغتيال الانتقائي، خاصة يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (الجديد الفلسطيني).

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عنه، قائلا: "إنه علينا مهاجمة قطاع غزة، بهدف كسر حالة الخوف لدينا، فضلا عن أننا لا يمكن تحمل حرب الاستنزاف أمام حماس".

وكان السنوار أجرى لقاءا صحفيا نشر أول امس الخميس عن أن الحرب ليست حلا، ودعا الى قيام دولة فلسطينية بحدود عام 1967.

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