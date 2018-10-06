بن سلمان يرد على ترامب: نحن ندفع ثمن أسلحتكم وهي ليست مجانية

قال ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان: "لقد نجحنا في حماية مصالحنا وإدارة أوباما أخفقت"، مردفا: "نتقبل أن الأصدقاء سيقولون أمورا جيدة وسيئة"، وتابع: "نحن ندفع ثمن الأسلحة الأميركية وهي ليست مجانية. بعض الأسلحة الأميركية التي نشتريها سيتم تصنيعها في السعودية".



وأكد في مقابلة مع وكالة (بلومبرغ)، نشرت أمس الجمعة أن العلاقات مع الولايات المتحدة ممتازة، قائلا: "نحب العمل مع الرئيس الأميركي وقد حققنا الكثير سويا، لقد حققنا الكثير في الحرب على الإرهاب والتطرف، نعمل سويا على كبح التحركات الإيرانية السلبية"، مؤكدا أن العلاقات مع الولايات المتحدة ممتازة.



وأشار بن سلمان إلى أن بلاده لا تريد "حزب الله " جديد في الجزيرة العربية، مشددا أن الأمر "خط أحمر للعالم وليس للسعودية فقط".



وفي الشأن اليمني، قال بن سلمان: "لا أحد يريد أن يكون حزب الله قريبا من منطقة يمر منها 15% من التجارة العالمية"، معربا عن أمله في أن تنتهي الأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن، بحسب ما جاء على موقع (الجديد الفلسطين).



وأضاف: "نأمل أن تكون الأطراف اليمنية جاهزة قريبا للتفاوض والتوصل إلى حل"، متابعا بقوله: "لقد تمكنا من حماية مصالحنا حين كانت الإدارة الأميركية السابقة تعمل ضد أجندتنا".



وفي شأن النفط والطاقة، قال: "نحن لا نحدد أسعار النفط بل الأسعار تعتمد على العرض والطلب، ونحن ملتزمون بأن لا يحصل أي نقص في إمدادات النفط في العالم".



رام الله - دنيا الوطن