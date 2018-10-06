كيف تابع الاعلام الاسرائيلي مقابلة السنوار الأخيرة؟ وهل هي مؤشراً لحرب على غزة؟

أثارت قضية المقابلة التي أجراها يحيى السنوار قائد حركة القاومة الاسلامية حماس في قطاع غزة مع الصحفية الاجنية، نوعا من التأثير على المجتمعين الفلسطيني والاسرائيلي.





فالمجتمع الفلسطيني، اكد انه لا يعقل لقائد حركة حماس ان يجري لقاءً مع صحيفة اسرائيلية، وإنما اللقاء جاء مع صحفية اجنبية، وهذا ما أكده مكتب السنوار.





ولكن السؤال، كيف تلقى المجتمع الاسرائيلي هذه المقابلة؟ وهل هي رسالة اخيرة قبل البدء بالحرب على قطاع غزة كما أعلن الجيش الاسرائيلي؟



أكد الدكتور خالد سعيد المحلل المصري والمختص في الشأن الاسرائيلي، أن إسرائيل معنية بشخصية يحيى السنوار، لافتا إلى أن المقابلة ان صحت فان ذلك يعني تغيير في مسار حركة حماس.



وأوضح سعيد لـ "دنيا الوطن"، أن المقابلة ربما تكون خدعة من قبل الصحفية التي أجرت الحوار باعتبار انها تعمل في صحيفة ايطالية، وان الاعلام الاسرائيلي يمكن ان يتحايل على شخصيات فلسطينية مشهورة.



وأشار سعيد انه لا ربط بين المقابلة التي أُجريت مع السنوار، وبين اندلاع حرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي بدأ ينشر القبة الحديدية على الحدود مع القطاع، وهذا مؤشر خطير.



وقال: "العملية العسكرية يمكن ان تقع في اي وقت، حيث ان الاعلام الاسرائيلي قال لابد من عملية عسكرية ولكن يتم اختيار الوقت المناسب، حيث أن نتنياهو لا يريد حرب على قطاع غزة، بخلاف ليبرمان".



بدوره، أكد عمر جعارة المختص في الشأن الإسرائيلي، أن الاعلام الاسرائيلي ركز على أن يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، غير معني بالتصعد مع الاحتلال الاسرائيلي.



واعتبر جعارة، ان الاتصالات مع الصحف الاسرائيلية ليس بالشيء المعيب، وانما المعيب هو ما هي الاتصالات ونتائجها، منوها إلى أن السنوار كان يريد ان يوصل بانه غير معني بالتصعيد او المواجهة مع الاحتلال.



الدكتور ناجي البطة، المختص في الشأن الاسرائيلي، أوضح أن المقابلة جرت مع صحفية ايطالية، حيث أنها قالت لصحيفة ايطالية وليست لصحيفة (يديعوت أحرونوت).



وقال: "هناك التباس في الامر، حيث أن السنوار اكد انه لم يصرح لصحيفة اسرائيلية، وانما صرح لصحيفة ايطالية".



وبين البطة أن هناك أجواء حرب على قطاع غزة، لافتا إلى ان موضوع الحرب ليس اكثر من تسخين اعلامي، مستبعدا ان يكون هناك حربا على قطاع غزة، معتبرا ان تصريحات السنوار تأتي كمحصلة للتوتر بين نيفتالي بينت وزير التعليم وأفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي