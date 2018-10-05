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السيسي يناقش استئناف الرحلات السياحية مع بوتين منتصف الشهر الجاري

السيسي يناقش استئناف الرحلات السياحية مع بوتين منتصف الشهر الجاري
رام الله - دنيا الوطن
قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي: "إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يزور روسيا منتصف الشهر الجاري".

وأضاف بوغدانوف: "الرئيس السيسي يناقش مع نظيره الروسي مسائل التعاون العسكري التقنى، واستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية".

وقال بوغدانوف لوكالة (سبوتنيك): "إنه سيأتي في منتصف تشرين الاول/أكتوبر، أي قريبا جدا".

وأشار بوغدانوف الى أن هذه الزيارة "مهمة جدا"، وتابع: "يجري حاليا بحث برنامج الزيارة، واللقاءات التي ستجري في إطارها، واللقاء الأهم مع الرئيس الروسي، كما يمكن أن تعقد لقاءات أخرى، وسيجري مناقشة حزمة مسائل العلاقات الثنائية التي تتسم بالصداقة".

وأكد أنه من بين المواضيع التي يتم مناقشتها إنشاء منطقة التجارة الحرة، والتبادل التجاري، والنقل، والتعاون العسكري التقني، والتعاون في مجال السياحة، ومسائل استئناف الرحلات الى شرم الشيخ والغردقة".

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