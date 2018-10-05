شاهد: مسعفون يحاولون انقاد حياة الشهيد ابو سمعان بعد اصابته.. دون جدوى





وقد اوضح فيديو أنه بعد محاولات لانقاذ حياته الا انه دون جدوى الى ان تم الاعلان عن استشهاده.





وقد استشهد الشاب محمود ابو سمعان برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة، شرق مدينة غزة والتي حملت اسم (الثبات والصمود).













رام الله - دنيا الوطننشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو، يوضح لحظة محاولة المسعفين، انقاذ حياة الشاب محمود ابو سمعان بعد اصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة غزة.