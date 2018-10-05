روسيا تكشف عن الدور الذي تلعبه في اليمن





وحتى الآن لم تنجح محاولات الأمم المتحدة في حل الوضع المعقّد بعد، والمشاورات بين فرقاء النزاع اليمنيين التي كان من المقرر إجراؤها في أوائل سبتمبر الماضي لم تعقد بسبب رفض وفد الحوثيين السفر خارج صنعاء دون الحصول على ضمانات.



وقال السفير اليمني لدى الولايات المتحدة، أحمد أفاد بن مبارك، صباح الجمعة إن اليمن ممتن لروسيا على دعمها للحكومة الشرعية في البلاد، ويأمل في الحصول على مزيد من المساعدة من موسكو.



رام الله - دنيا الوطنكشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن موسكو ترعى وساطة بين جميع الفرقاء في اليمن لتقريب وجهات النظر، وتشجيعهم على الحوار، وقال إن الحرب لا تؤدي إلاوقال الدبلوماسي الروسي في تصريح لوكالة نوفوستي اليوم الجمعة، إن روسيا تلعب بالفعل دور الوساطة في حل الصراع المحتدم في اليمن.وقال: "لقد لعبنا ونلعب دور الوسيط، لأن لدينا حوارا قائما، وتفاهمات جيدة مع جميع القوى السياسية. لدينا اتصالات عمل جيدة مع الحكومة اليمنية، التي هي حاليا خارج صنعاء حاليا، كما لدينا اتصالات مع ممثلي القوى السياسية المناوئة، وكذلك مع الحوثيين الذين يسيطرون على الوضع في صنعاء وبعض المدن الكبرى في اليمن وما إلى ذلك"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).واضاف: "الإشارة التي نرسلها لا تزال هي نفسها، يجب الانخراط في عملية التفاوض، يجب علينا حل هذه الأزمة من خلال الحوار".وتابع: "الطريق العسكري للصراع لا يؤدي بالتأكيد إلى أي مكان. إنه يقود، إلى معاناة السكان التي لا يمكن تصورها، وهذا ما ظهر في السنوات الأخيرة".وتدور في اليمن، منذ عام 2014، مواجهة بين القوات الحكومية والمناوئين لها، وصارت المواجهات أكثر شراسة مع تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية فيها في مارس 2015.