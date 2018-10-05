هيئة مسيرات العودة: فعاليات الجمعة المقبلة ستحمل اسم "انتفاضة القدس"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن مسيرات العودة الجمعة المقبلة على حدود قطاع غزة في اسبوعها الـ 29 ستحمل شعار "انتفاضة القدس".وذكرت الهيئة في مؤتمر صحفي شرق غزة، أن اسم "انتفاضة القدس" جاء وفاءً لأبطالنا وشهدائنا في ذكرى انطلاقتها الثالثة بعملياتها البطولية التي نفذها الشباب الثائر.وأكدت استمرار مسيرات العودة "التي أصبحت أصلب عودا وهي كفيلة بالتصدي لجرائم الاحتلال والعربدة الأميركية"، حتى تحقيق أهدافها وكسر الحصار.وشددت الهيئة الوطنية على مواصلة أنشطة وفعاليات مسيرة العودة على امتداد مخيمات العودة شرقي القطاع، وفي مخيم " هربيا .. زيكيم" وعلى بوابة معبر بيت حانون/ايرز.