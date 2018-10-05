مصرع طفل في حادث دهس شرق مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنلقي الطفل أنس محمد السوسي (4 سنوات) مصرعه، مساء اليوم الجمعة، في حادث دهس بحي التفاح، شرق مدينة غزة.وبحسب وكالة (وفا)، فقد أكد مصدر طبي في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بوصول جثة الطفل السوسي إلى المستشفى عقب دهسه من قبل مركبة في حي التفاح شرق المدينة.