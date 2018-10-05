شؤون فلسطينية

عدة اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي بالضفة الغربية

عدة اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية.

في التفاصيل، أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل شاب، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية في القرية، أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص "المطاطي" وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين المتواجدين في جبل نعلان في القرية لحماية أراضيهم والتصدي لهجمات المستوطنين المتكررة عليها بحماية قوات الاحتلال.

وقالت: "إن قوات الاحتلال هاجمت المواطنين وأصابت 4 شبان بالرصاص "المطاطي"، وآخرين بالاختناق كما اعتقلت الشاب محمود محمد شريتح".

إلى مدينة نابلس، فق أصيب 5 مواطنين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنين آخرين بقنابل غاز مسيل للدموع بشكل مباشر خلال المواجهات التي شهدها مدخل القرية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وأغلقت مدخلها الرئيسي ومنعت تنقل المواطنين، بينما اعتلى جنود أسطح عدد من المنازل، ونصبوا الكمائن للشبان.

في مدينة قلقيلية، أصيب طفل وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما، لصالح مستوطني "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.

وذكرت مصادر محلية ان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، "إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية، وتمركزت فوق أسطح منازل المواطنين، وأطلقت الرصاص "المطاطي" بكثافة ما أدى الى إصابة الطفل خالد شتيوي (13عاما)، بعيار "مطاطي" في الفخذ ونقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

واضاف، أن شابا آخر أصيب بعيار "مطاطي" في اليد عولج ميدانيا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال احتجزت امام مسجد القرية عبد الرزاق عامر ونجله اسيد، كما احتجزت مركبتهما واستخدمتها لحماية جنودها خلال المواجهات.

وأكد شتيوي، أن قوات الاحتلال عمدت إلى اقتحام القرية قبيل انطلاق المسيرة، ونقل المواجهات بين المنازل السكنية ليتم استهدافها بقنابل الغاز التي تؤدي في كل مرة لإصابة العشرات بالاختناق غالبيتهم من النساء والأطفال.

أخبار ذات صلة

شاهد: مسعفون يحاولون انقاد حياة الشهيد ابو سمعان بعد اصابته.. دون جدوى

شاهد: مسعفون يحاولون انقاد حياة الشهيد ابو سمعان بعد اصابته.. دون جدوى

هيئة مسيرات العودة: فعاليات الجمعة المقبلة ستحمل اسم &#34;انتفاضة القدس&#34;

هيئة مسيرات العودة: فعاليات الجمعة المقبلة ستحمل اسم "انتفاضة القدس"

أبو هولي يطالب الأمم المتحدة حماية مؤسسات (أونروا) من العبث الاسرائيلي

أبو هولي يطالب الأمم المتحدة حماية مؤسسات (أونروا) من العبث الاسرائيلي

مصرع طفل في حادث دهس شرق مدينة غزة

مصرع طفل في حادث دهس شرق مدينة غزة

فيديو: &#34;يا حبيبي يا ستي&#34;.. هكذا ودعت هذه السيدة حفيدها الشهيد

فيديو: "يا حبيبي يا ستي".. هكذا ودعت هذه السيدة حفيدها الشهيد

فيديو: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد لحظة وصول شهيدان وعدد من الاصابات لمجمع الشفاء

فيديو: "دنيا الوطن" ترصد لحظة وصول شهيدان وعدد من الاصابات لمجمع الشفاء

طائرة اسرائيلية تقصف مرصدين للمقاومة الفلسطينية شرق جباليا وغزة

طائرة اسرائيلية تقصف مرصدين للمقاومة الفلسطينية شرق جباليا وغزة

النخالة مخاطبًا الرئيس عباس: الوقت قد حان لأن نجلس.. والسلطة مشاركة في حصار غزة

النخالة مخاطبًا الرئيس عباس: الوقت قد حان لأن نجلس.. والسلطة مشاركة في حصار غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

مصرع طفل في حادث دهس شرق مدينة غزة

مصرع طفل في حادث دهس شرق مدينة غزة

الجماهير تتوافد لمخيمات العودة للمشاركة بجمعة (الثبات والصمود) شرق القطاع

الجماهير تتوافد لمخيمات العودة للمشاركة بجمعة (الثبات والصمود) شرق القطاع

جيش الاحتلال يعلن حدود قطاع غزة &#34;منطقة عسكرية مغلقة&#34;

جيش الاحتلال يعلن حدود قطاع غزة "منطقة عسكرية مغلقة"

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية

حُراس &#34;الأقصى&#34; يقبضون على مستوطن متخفٍ على أسطح المُصلى المرواني

حُراس "الأقصى" يقبضون على مستوطن متخفٍ على أسطح المُصلى المرواني

مبادرة جديدة لحل أزمة موظفي &#34;الأونروا&#34;

مبادرة جديدة لحل أزمة موظفي "الأونروا"

منوعات

أغرب وصية لفنانة مصرية: شيعوا جثماني من &#34;سلم الخدم&#34;

أغرب وصية لفنانة مصرية: شيعوا جثماني من "سلم الخدم"

جوني ديب ينكر ضرب طليقته &#34;أمبر هيرد&#34;.. لا أفعل أشياء غبية

جوني ديب ينكر ضرب طليقته "أمبر هيرد".. لا أفعل أشياء غبية

فيديو: فيفي عبده ترقص في الصحراء بإطلالة جريئة.. والجمهور ينقسم حولها

فيديو: فيفي عبده ترقص في الصحراء بإطلالة جريئة.. والجمهور ينقسم حولها

فيديو: هذا الموقف وضع سوزان نجم الدين في موقف محرج جداً

فيديو: هذا الموقف وضع سوزان نجم الدين في موقف محرج جداً

فيديو:بسبب مشهد جريء.. إنتقادات كبيرة لمسلسل التركي &#34;أخبرهم ايها البحر الأسود&#34;

فيديو:بسبب مشهد جريء.. إنتقادات كبيرة لمسلسل التركي "أخبرهم ايها البحر الأسود"

فيديو:أحمد فلوكس يرد بطريقته على تسريب قصة حبه السرية مع هنا شيحة

فيديو:أحمد فلوكس يرد بطريقته على تسريب قصة حبه السرية مع هنا شيحة

فيديو: بعد اصابته بالسرطان.. شاهد ما فعلته بوسي شلبي لفاروق الفيشاوي

فيديو: بعد اصابته بالسرطان.. شاهد ما فعلته بوسي شلبي لفاروق الفيشاوي

فيديو: شاهد ردة فعل راغب علامة بعد قيام نجله بمنع والدته من الرقص

فيديو: شاهد ردة فعل راغب علامة بعد قيام نجله بمنع والدته من الرقص

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

إطلالة حليمة بولند &#34;تثير جنون&#34; مي العيدان

إطلالة حليمة بولند "تثير جنون" مي العيدان

عربي

تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا

تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا

روسيا تكشف عن الدور الذي تلعبه في اليمن

روسيا تكشف عن الدور الذي تلعبه في اليمن

بإمضاء الأسد.. مرسوم ديني يثير تهم الطائفية والإرهاب في &#34;سوريا&#34;

بإمضاء الأسد.. مرسوم ديني يثير تهم الطائفية والإرهاب في "سوريا"

هذه قصة نادية مراد التي نالت نوبل للسلام.. كيف هربت من تنظيم الدولة

هذه قصة نادية مراد التي نالت نوبل للسلام.. كيف هربت من تنظيم الدولة