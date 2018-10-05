عدة اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي بالضفة الغربية



وبحسب وكالة (وفا)، فإن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنين آخرين بقنابل غاز مسيل للدموع بشكل مباشر خلال المواجهات التي شهدها مدخل القرية.



واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وأغلقت مدخلها الرئيسي ومنعت تنقل المواطنين، بينما اعتلى جنود أسطح عدد من المنازل، ونصبوا الكمائن للشبان.





في مدينة قلقيلية، أصيب طفل وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما، لصالح مستوطني "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.



وذكرت مصادر محلية ان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات.



وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، "إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية، وتمركزت فوق أسطح منازل المواطنين، وأطلقت الرصاص "المطاطي" بكثافة ما أدى الى إصابة الطفل خالد شتيوي (13عاما)، بعيار "مطاطي" في الفخذ ونقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.



واضاف، أن شابا آخر أصيب بعيار "مطاطي" في اليد عولج ميدانيا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال احتجزت امام مسجد القرية عبد الرزاق عامر ونجله اسيد، كما احتجزت مركبتهما واستخدمتها لحماية جنودها خلال المواجهات.



وأكد شتيوي، أن قوات الاحتلال عمدت إلى اقتحام القرية قبيل انطلاق المسيرة، ونقل المواجهات بين المنازل السكنية ليتم استهدافها بقنابل الغاز التي تؤدي في كل مرة لإصابة العشرات بالاختناق غالبيتهم من النساء والأطفال.



إلى مدينة نابلس، فق أصيب 5 مواطنين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس.