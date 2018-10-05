فيديو: "يا حبيبي يا ستي".. هكذا ودعت هذه السيدة حفيدها الشهيد





وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في اطار فعاليات مسيرة العودة التي اطلق عليها اسم (الثبات والصمود) والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين احدهما طفل واصابة 376 آخرين.













خاص دنيا الوطنرصدت عدسة "دنيا الوطن"، لحظة وداع هذه الحاجة، لحفديها الطفل الشهيد فارس السرساوي (12 عاماً)، الذي استشهد مساء اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق مدينة غزة، والتي حملت اسم جمعة (الثبات والصمود).