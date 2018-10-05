فيديو: "دنيا الوطن" ترصد لحظة وصول شهيدان وعدد من الاصابات لمجمع الشفاء





وكان الشهيدان قد استشهدا برصاص الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة، خلال مشاركتهما في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، والتي حملت اسم جمعة (الثبات والصمود).





هذا ورصدت عدسة "دنيا الوطن"، كذلك وصول العديد من الاصابات الى مجمع الشفاء، أصيبوا برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة.





فيديو: لحظة وصول الشهيدين واصابات الى مجمع الشفاء الطبي







فيديو: لحظة وصول اصابات الى مجمع الشفاء الطبي















خاص دنيا الوطنرصدت عدسة "دنيا الوطن" مساء اليوم، لحظة وصول جثماني الشهيدين الشاب محمود أكرم محمد أبو سمعان (24 عاما)، والشهيد الطفل فارس حافظ السرساوي (12 عاما)، الى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.