طائرة اسرائيلية تقصف مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق جباليا





بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "طائرة اسرائيلية قصفت نقطة مراقبة لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة".





وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ضمن فعاليات مسيرة العودة التي حملت هذه الجمعة اسم جمعة (الثبات والصمود) والتي أسفرت عن استشهاد مواطنيْن احدهما طفل، واصابة 45 آخرين.

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرة اسرائيلية من نوع (أباتشي) مساء اليوم الجمعة، مرصداً للمقاومة الفلسطينية شرق جباليا شمال قطاع غزة، بحسب ما جاء على شاشة قناة (الأقصى).