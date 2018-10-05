شؤون فلسطينية

طائرة اسرائيلية تقصف مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق جباليا

طائرة اسرائيلية تقصف مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق جباليا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرة اسرائيلية من نوع (أباتشي) مساء اليوم الجمعة، مرصداً للمقاومة الفلسطينية شرق جباليا شمال قطاع غزة، بحسب ما جاء على شاشة قناة (الأقصى).

بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "طائرة اسرائيلية قصفت نقطة مراقبة لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة".

وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ضمن فعاليات مسيرة العودة التي حملت هذه الجمعة اسم جمعة (الثبات والصمود) والتي أسفرت عن استشهاد مواطنيْن احدهما طفل، واصابة 45 آخرين.

أخبار ذات صلة

فيديو: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد لحظة وصول شهيدان وعدد من الاصابات لمجمع الشفاء

فيديو: "دنيا الوطن" ترصد لحظة وصول شهيدان وعدد من الاصابات لمجمع الشفاء

النخالة مخاطبًا الرئيس عباس: الوقت قد حان لأن نجلس.. والسلطة مشاركة في حصار غزة

النخالة مخاطبًا الرئيس عباس: الوقت قد حان لأن نجلس.. والسلطة مشاركة في حصار غزة

بجمعة (الثبات والصمود).. شهيدان واصابة 124 مواطناً بجراح مختلفة شرق قطاع غزة

بجمعة (الثبات والصمود).. شهيدان واصابة 124 مواطناً بجراح مختلفة شرق قطاع غزة

الجماهير تتوافد لمخيمات العودة للمشاركة بجمعة (الثبات والصمود) شرق القطاع

الجماهير تتوافد لمخيمات العودة للمشاركة بجمعة (الثبات والصمود) شرق القطاع

الزهار: مسيرات العودة أبطلت خطة &#34;جهنمية إجرامية&#34; ضد غزة

الزهار: مسيرات العودة أبطلت خطة "جهنمية إجرامية" ضد غزة

جيش الاحتلال يعلن حدود قطاع غزة &#34;منطقة عسكرية مغلقة&#34;

جيش الاحتلال يعلن حدود قطاع غزة "منطقة عسكرية مغلقة"

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الجماهير تتوافد لمخيمات العودة للمشاركة بجمعة (الثبات والصمود) شرق القطاع

الجماهير تتوافد لمخيمات العودة للمشاركة بجمعة (الثبات والصمود) شرق القطاع

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية

حُراس &#34;الأقصى&#34; يقبضون على مستوطن متخفٍ على أسطح المُصلى المرواني

حُراس "الأقصى" يقبضون على مستوطن متخفٍ على أسطح المُصلى المرواني

مبادرة جديدة لحل أزمة موظفي &#34;الأونروا&#34;

مبادرة جديدة لحل أزمة موظفي "الأونروا"

التربية: إغلاق الاحتلال مؤسسات للأونروا في القدس تطور خطير

التربية: إغلاق الاحتلال مؤسسات للأونروا في القدس تطور خطير

حماس: تهديد ليبرمان &#34;فارغ المضمون&#34; ولن يوقف مسيرة العودة

حماس: تهديد ليبرمان "فارغ المضمون" ولن يوقف مسيرة العودة

منوعات

فيديو:بسبب مشهد جريء.. إنتقادات كبيرة لمسلسل التركي &#34;أخبرهم ايها البحر الأسود&#34;

فيديو:بسبب مشهد جريء.. إنتقادات كبيرة لمسلسل التركي "أخبرهم ايها البحر الأسود"

فيديو:أحمد فلوكس يرد بطريقته على تسريب قصة حبه السرية مع هنا شيحة

فيديو:أحمد فلوكس يرد بطريقته على تسريب قصة حبه السرية مع هنا شيحة

فيديو: بعد اصابته بالسرطان.. شاهد ما فعلته بوسي شلبي لفاروق الفيشاوي

فيديو: بعد اصابته بالسرطان.. شاهد ما فعلته بوسي شلبي لفاروق الفيشاوي

فيديو: شاهد ردة فعل راغب علامة بعد قيام نجله بمنع والدته من الرقص

فيديو: شاهد ردة فعل راغب علامة بعد قيام نجله بمنع والدته من الرقص

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

إطلالة حليمة بولند &#34;تثير جنون&#34; مي العيدان

إطلالة حليمة بولند "تثير جنون" مي العيدان

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

عربي

هذه قصة نادية مراد التي نالت نوبل للسلام.. كيف هربت من تنظيم الدولة

هذه قصة نادية مراد التي نالت نوبل للسلام.. كيف هربت من تنظيم الدولة

فوز الإيزيدية نادية مراد والكونغولى دنيس موكويجى بجائزة نوبل للسلام

فوز الإيزيدية نادية مراد والكونغولى دنيس موكويجى بجائزة نوبل للسلام

&#34;واشنطن بوست&#34; تترك مساحة بيضاء في عددها اليوم تضامناً مع &#34;خاشقجي&#34;

"واشنطن بوست" تترك مساحة بيضاء في عددها اليوم تضامناً مع "خاشقجي"

محافظة دمشق بصدد اتخاذ قرار تاريخي

محافظة دمشق بصدد اتخاذ قرار تاريخي