شؤون فلسطينية

بجمعة (الثبات والصمود).. شهيدان واصابة 124 مواطناً بجراح مختلفة شرق قطاع غزة

بجمعة (الثبات والصمود).. شهيدان واصابة 124 مواطناً بجراح مختلفة شرق قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد المواطن محمود أكرم أبو سمعان (24 عاماً)، والطفل فارس حافظ السرساوي (12 عاما)، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (الثبات والصمود)، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأشار القدرة في تصريح صحفي على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن المسيرات خلفت 124 اصابة بجراح مختلفة، تم تحويل 64 منها إلى المشافي، لافتا إلى أن من بين الاصابات هناك خمس حالات وصفت بالخطيرة، بالاضافة الى اصابة الصحفية دعاء زعرب، ومسعف بالرصاص.

وأكد القدرة، أن قوات الاحتلال استهدفت سيارة اسعاف بقنابل الغاز، شرق مدينة غزة، مما أسفر عن الحاق الضرر بها، بالاضافة الى استهداف نقطة طبية شرق البريج، دون اصابات.

واستنكر القدرة، استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي، للنقاط الطبية وسيارات الاسعاف، داعيا المنظمات الدولية إلى إدانة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة واتخاذ اجراءات فاعلة لحماية الطواقم الطبية.

بدوره، أكد ايمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بوصول جثمان الشهيد الطفل فارس حافظ السرساوي (12 عاما) من سكان حي الشجاعية، والشهيد محمود أكرم محمد أبو سمعان (24 عاما) من سكان مخيم الشاطئ، إلى مجمع الشفاء الطبي، بالاضافة الى 30 اصابة بينهم مسعف، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة شرق غزة.

أخبار ذات صلة

فيديو: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد لحظة وصول شهيدان وعدد من الاصابات لمجمع الشفاء

فيديو: "دنيا الوطن" ترصد لحظة وصول شهيدان وعدد من الاصابات لمجمع الشفاء

طائرة اسرائيلية تقصف مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق جباليا

طائرة اسرائيلية تقصف مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق جباليا

النخالة مخاطبًا الرئيس عباس: الوقت قد حان لأن نجلس.. والسلطة مشاركة في حصار غزة

النخالة مخاطبًا الرئيس عباس: الوقت قد حان لأن نجلس.. والسلطة مشاركة في حصار غزة

الجماهير تتوافد لمخيمات العودة للمشاركة بجمعة (الثبات والصمود) شرق القطاع

الجماهير تتوافد لمخيمات العودة للمشاركة بجمعة (الثبات والصمود) شرق القطاع

الزهار: مسيرات العودة أبطلت خطة &#34;جهنمية إجرامية&#34; ضد غزة

الزهار: مسيرات العودة أبطلت خطة "جهنمية إجرامية" ضد غزة

جيش الاحتلال يعلن حدود قطاع غزة &#34;منطقة عسكرية مغلقة&#34;

جيش الاحتلال يعلن حدود قطاع غزة "منطقة عسكرية مغلقة"

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الجماهير تتوافد لمخيمات العودة للمشاركة بجمعة (الثبات والصمود) شرق القطاع

الجماهير تتوافد لمخيمات العودة للمشاركة بجمعة (الثبات والصمود) شرق القطاع

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية

حُراس &#34;الأقصى&#34; يقبضون على مستوطن متخفٍ على أسطح المُصلى المرواني

حُراس "الأقصى" يقبضون على مستوطن متخفٍ على أسطح المُصلى المرواني

مبادرة جديدة لحل أزمة موظفي &#34;الأونروا&#34;

مبادرة جديدة لحل أزمة موظفي "الأونروا"

التربية: إغلاق الاحتلال مؤسسات للأونروا في القدس تطور خطير

التربية: إغلاق الاحتلال مؤسسات للأونروا في القدس تطور خطير

حماس: تهديد ليبرمان &#34;فارغ المضمون&#34; ولن يوقف مسيرة العودة

حماس: تهديد ليبرمان "فارغ المضمون" ولن يوقف مسيرة العودة

منوعات

فيديو:بسبب مشهد جريء.. إنتقادات كبيرة لمسلسل التركي &#34;أخبرهم ايها البحر الأسود&#34;

فيديو:بسبب مشهد جريء.. إنتقادات كبيرة لمسلسل التركي "أخبرهم ايها البحر الأسود"

فيديو:أحمد فلوكس يرد بطريقته على تسريب قصة حبه السرية مع هنا شيحة

فيديو:أحمد فلوكس يرد بطريقته على تسريب قصة حبه السرية مع هنا شيحة

فيديو: بعد اصابته بالسرطان.. شاهد ما فعلته بوسي شلبي لفاروق الفيشاوي

فيديو: بعد اصابته بالسرطان.. شاهد ما فعلته بوسي شلبي لفاروق الفيشاوي

فيديو: شاهد ردة فعل راغب علامة بعد قيام نجله بمنع والدته من الرقص

فيديو: شاهد ردة فعل راغب علامة بعد قيام نجله بمنع والدته من الرقص

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

إطلالة حليمة بولند &#34;تثير جنون&#34; مي العيدان

إطلالة حليمة بولند "تثير جنون" مي العيدان

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

عربي

هذه قصة نادية مراد التي نالت نوبل للسلام.. كيف هربت من تنظيم الدولة

هذه قصة نادية مراد التي نالت نوبل للسلام.. كيف هربت من تنظيم الدولة

فوز الإيزيدية نادية مراد والكونغولى دنيس موكويجى بجائزة نوبل للسلام

فوز الإيزيدية نادية مراد والكونغولى دنيس موكويجى بجائزة نوبل للسلام

&#34;واشنطن بوست&#34; تترك مساحة بيضاء في عددها اليوم تضامناً مع &#34;خاشقجي&#34;

"واشنطن بوست" تترك مساحة بيضاء في عددها اليوم تضامناً مع "خاشقجي"

محافظة دمشق بصدد اتخاذ قرار تاريخي

محافظة دمشق بصدد اتخاذ قرار تاريخي