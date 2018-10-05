بجمعة (الثبات والصمود).. شهيدان واصابة 124 مواطناً بجراح مختلفة شرق قطاع غزة







واستنكر القدرة، استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي، للنقاط الطبية وسيارات الاسعاف، داعيا المنظمات الدولية إلى إدانة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة واتخاذ اجراءات فاعلة لحماية الطواقم الطبية.

وأكد القدرة، أن قوات الاحتلال استهدفت سيارة اسعاف بقنابل الغاز، شرق مدينة غزة، مما أسفر عن الحاق الضرر بها، بالاضافة الى استهداف نقطة طبية شرق البريج، دون اصابات.





بدوره، أكد ايمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بوصول جثمان الشهيد الطفل فارس حافظ السرساوي (12 عاما) من سكان حي الشجاعية، والشهيد محمود أكرم محمد أبو سمعان (24 عاما) من سكان مخيم الشاطئ، إلى مجمع الشفاء الطبي، بالاضافة الى 30 اصابة بينهم مسعف، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة شرق غزة.

وأشار القدرة في تصريح صحفي على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن المسيرات خلفت 124 اصابة بجراح مختلفة، تم تحويل 64 منها إلى المشافي، لافتا إلى أن من بين الاصابات هناك خمس حالات وصفت بالخطيرة، بالاضافة الى اصابة الصحفية دعاء زعرب، ومسعف بالرصاص.