الجماهير تتوافد لمخيمات العودة للمشاركة بجمعة (الثبات والصمود) شرق القطاع

رام الله - دنيا الوطنتوافدت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة، إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة، التي حملت اسم جمعة (الثبات والصمود).في غضون ذلك أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الفلسطينيين، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت المواطنين الفلسطينيين للمشاركة في جمعة (الثبات والصمود) شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية هذه المسيرات، وعلى استمرارها حتى تحقيق اهدافها بكسر الحصار وعودة اللاجئين.