جيش الاحتلال يعلن حدود قطاع غزة "منطقة عسكرية مغلقة"





ودفع الجيش الاسرائيلي بقوات اضافية على طول الحدود مع غزة.



وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه سيعزز قواته بشكل واسع في منطقة القيادة الجنوبية، التي تشمل قطاع غزة، لمنع انطلاق هجمات وعمليات تسلل من القطاع.



وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: " تقرّر تعزيز القوات بشكل واسع في الأيام القريبة في منطقة القيادة الجنوبية، والاستمرار بالعمل بعزم لإحباط عمليات الإرهاب ومنع التسلل الى اسرائيل في منطقة السياج الأمني بقطاع غزة".



وأشار إلى أن القرار جاء في إطار "تقييم الوضع الذي أقامه رئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، هذا الصباح، وباشتراك مسؤولين كبار من الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)".



وزعم أدرعي إن الجيش الاسرائيلي جاهز لمختلف السيناريوهات ويُحمّل حركة حماس "المسؤولية لكل ما يحدث في قطاع غزة ومنه".



رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال طول السياج الحدودي مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.