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شؤون فلسطينية

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس
رام الله - دنيا الوطن
 خرجت في الخان الاحمر،عقب صلاة الجمعة، مسيرة باتجاه شارع القدس-اريحا المحاذي للقرية، تنديدا بقرار الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف: "نحن مستمرون في نضالنا واعتصامنا في الخان الاحمر، منذ 108 ايام وتمكنا من تأخير هدم القرية هذه الفترة وسنناضل لمنع الهدم والترحيل ومستمرون في اعتصامنا لو مضى عليه شهور وسنوات حتى نضمن بقاء الخان الاحمر وكافة التجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)".

وحررت شرطة الاحتلال مخالفات لعدد من المواطنين لدى مغادرتهم القرية في محاولة للتضييق على المتضامنين وثنيهم عن المشاركة في الاسناد والاعتصام.

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