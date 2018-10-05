إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية

رام الله - دنيا الوطناصيب طفل وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جراء قمع الاحتلال للمسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مفترق قرية جيت القريب من مدخل قرية كفر قدوم المغلق وقامت بتحرير المخالفات المرورية للمركبات بشكل انتقامي.