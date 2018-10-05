شؤون فلسطينية

اصابة طفل وشاب في كفر قدوم خلال مواجهات مع الاحتلال

اصابة طفل وشاب في كفر قدوم خلال مواجهات مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
 اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، وذلك قبل ساعة من موعد صلاة الجمعة، حيث عمدت الى حتجاز امام مسجد عمر بن الخطاب الشيخ عبدالرازق عمر ونجله اسيد ومصادرة العديد من المركبات في محاولة لمنع انطلاق المسيرة الاسبوعية التي تشهدها القرية احتجاجا على اجراءات الاحتلال العدوانية.

وقال مراد اشيوي، منسق المسيرة الاسبوعية :" اقتحم جيش الاحتلال القرية قبل موعد صلاة الجمعة وحاصر المسجد العمري في القرية واحتجز الإمام ونجله لمنع انطلاق المسيرة ، إلا ان اهالي القرية اصروا على انطلاق المسيرة رغم اجراءات الاحتلال"، مشيرا الى "ان القرية شهدت اثر ذلك مواجهات اسفرت عن اصابة طفل تم نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس لتلقي العلاج فيما اصيب شاب في يده بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ".

واضاف : "في الشهور الثلاثة ألاخيرة يستخدم جيش الاحتلال استراتيجية جديدة تتمثل في اقتحام القرية والمنازل والاحياء والمساجد ويصادر المركبات ويستخدم المواطنين العزل كدروع بشرية في محاولة لمنع استمرار المسيرة الاسبوعية التي انطلقت منذ الأول من تموز من عام 2011 للمطالبة بفتح المدخل الرئيس للبلدة والذي تسبب اغلاقه في تحويل القرية التي يقطنها نحو اربعة آلاف مواطن إلى سجن كبير من أجل ارضاء المستوطنين في مستوطنة (قدوميم)".

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مفترق قرية جيت القريب من مدخل قرية كفر قدوم المغلق وقامت بتحرير المخالفات المرورية للمركبات بشكل انتقامي.

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