شؤون فلسطينية

الديمقراطية: وقف الاستيطان بالمقاومة لا بالكلام

الديمقراطية: وقف الاستيطان بالمقاومة لا بالكلام
رام الله - دنيا الوطن
 قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن المقاومة وحدها يُمكن لها أن توقف الاستيطان، وأن الاكتفاء بـ"المعارضة الكلامية والشجب الإعلامي" لن يوقف خطط الاستيطان.

وأضاف بيان الجبهة، اليوم الجمعة، أن الرهان على استئناف المفاوضات الثنائية تحت سقف بقايا "أوسلو" يشكل غطاءً لتوسيع الاستعمار الاستيطاني وإغراق القدس المحتلة والضفة بآلاف المستوطنين.

وحذر البيان من خطورة ما تم الكشف عنه من أن المجلس الاستيطاني لما يسمى غوش عتصيون انتهى من التخطيط لبناء 14864 وحدة استيطانية في المنطقة الممتدة بين بيت لحم والخليل، وأن هذا التوسع الاستيطاني من شأنه أن يضاعف عدد المستوطنين في "غوش عتصيون" ثلاث مرات.

وكشف المجلس الاستيطاني أنه بدأ التخطيط لهذا المشروع منذ عام ونصف وسيتوزع على مستوطنات تصوريم (1100 وحدة استيطانية) ومستوطنة مغدال عوز (600 وحدة) ومستوطنة غاعوت (1107) و1200 وحدة للوصل بين مستوطنة بيت عاين ومغدال عوز.

ودعت الجبهة التكرار تجربة صمود أهلنا في الخان الأحمر، بدعم ميداني من قبل فصائل العمل الوطني وقوى المجتمع المدني تُشكل تجربة نموذجية، في كل مكان يتعرض لخطر الاستيطان التوسعي.

وطالبت بضرورة العمل الجاد على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، بما يزيل العوائق والعراقيل من أمام استنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية، في مواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية في الميدان وفي المحافل الدولية، في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

أخبار ذات صلة

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية

حُراس &#34;الأقصى&#34; يقبضون على مستوطن متخفٍ على أسطح المُصلى المرواني

حُراس "الأقصى" يقبضون على مستوطن متخفٍ على أسطح المُصلى المرواني

مبادرة جديدة لحل أزمة موظفي &#34;الأونروا&#34;

مبادرة جديدة لحل أزمة موظفي "الأونروا"

التربية: إغلاق الاحتلال مؤسسات للأونروا في القدس تطور خطير

التربية: إغلاق الاحتلال مؤسسات للأونروا في القدس تطور خطير

حماس: تهديد ليبرمان &#34;فارغ المضمون&#34; ولن يوقف مسيرة العودة

حماس: تهديد ليبرمان "فارغ المضمون" ولن يوقف مسيرة العودة

اصابة طفل وشاب في كفر قدوم خلال مواجهات مع الاحتلال

اصابة طفل وشاب في كفر قدوم خلال مواجهات مع الاحتلال

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

انطلاق مظاهرة في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شمال شرق القدس

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية

حُراس &#34;الأقصى&#34; يقبضون على مستوطن متخفٍ على أسطح المُصلى المرواني

حُراس "الأقصى" يقبضون على مستوطن متخفٍ على أسطح المُصلى المرواني

مبادرة جديدة لحل أزمة موظفي &#34;الأونروا&#34;

مبادرة جديدة لحل أزمة موظفي "الأونروا"

التربية: إغلاق الاحتلال مؤسسات للأونروا في القدس تطور خطير

التربية: إغلاق الاحتلال مؤسسات للأونروا في القدس تطور خطير

اصابة طفل وشاب في كفر قدوم خلال مواجهات مع الاحتلال

اصابة طفل وشاب في كفر قدوم خلال مواجهات مع الاحتلال

الجمعية البرلمانية الآسيوية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد التراث الثقافي في فلسطين

الجمعية البرلمانية الآسيوية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد التراث الثقافي في فلسطين

الديمقراطية: وقف الاستيطان بالمقاومة لا بالكلام

الديمقراطية: وقف الاستيطان بالمقاومة لا بالكلام

منوعات

فيديو: بعد اصابته بالسرطان.. شاهد ما فعلته بوسي شلبي لفاروق الفيشاوي

فيديو: بعد اصابته بالسرطان.. شاهد ما فعلته بوسي شلبي لفاروق الفيشاوي

فيديو: شاهد ردة فعل راغب علامة بعد قيام نجله بمنع والدته من الرقص

فيديو: شاهد ردة فعل راغب علامة بعد قيام نجله بمنع والدته من الرقص

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

إطلالة حليمة بولند &#34;تثير جنون&#34; مي العيدان

إطلالة حليمة بولند "تثير جنون" مي العيدان

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

صور: إبنة أصالة تثير الجدل &#34;ببطنها&#34; المكشوف والحلقة في &#34;الصرة&#34;

صور: إبنة أصالة تثير الجدل "ببطنها" المكشوف والحلقة في "الصرة"

لماذا بكى عادل إمام عندما سمع صوت فيروز؟

لماذا بكى عادل إمام عندما سمع صوت فيروز؟

عربي

&#34;واشنطن بوست&#34; تترك مساحة بيضاء في عددها اليوم تضامناً مع &#34;خاشقجي&#34;

"واشنطن بوست" تترك مساحة بيضاء في عددها اليوم تضامناً مع "خاشقجي"

محافظة دمشق بصدد اتخاذ قرار تاريخي

محافظة دمشق بصدد اتخاذ قرار تاريخي

فيديو لتهديد حوثي: &#34;سنختطف نساءكم إذا خرجتم للتظاهر&#34;

فيديو لتهديد حوثي: "سنختطف نساءكم إذا خرجتم للتظاهر"

سيناتور أمريكي يتضامن مع خاشقجي.. لماذا؟

سيناتور أمريكي يتضامن مع خاشقجي.. لماذا؟