اسرائيل تدرس اغلاق المدارس والعيادات التابعة لوكالة "اونروا" في مخيم شعفاط

قال رئيس بلدية الاحتلال المنتهية ولايته في القدس، نير بركات، "إن سلطات المدينة (القدس) تدرس خطة لإيقاف عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل للاجئين (اونروا) في القدس وتقديم الخدمات التعليمية والطبية للفلسطينيين بنفسها.





وأضافت قناة (هاداشوت) أن سلطات البلدية يمكن أن تغلق المدارس والعيادات في مخيم شعفاط للاجئين، الذي تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأن تمنح سكانه ذات الخدمات البلدية التي يتلقاها الفلسطينيون الآخرون المقيمون في القدس الشرقية، حسبما أفادت وكالة أنباء (بلومبرغ).





وجاءت فكرة إخراج (أونروا) من القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض التمويل للهيئة التابعة للأمم المتحدة، والذي يصل إلى أكثر من 350 مليون دولار في العام.





وكان ترامب أخبر الزعماء اليهود الأميركيين الشهر الماضي أنه لن يعود إلى دفع التمويل ما لم يوافق الفلسطينيون على التفاوض على اتفاق سلام مع إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطن