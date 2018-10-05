فوز الإيزيدية نادية مراد والكونغولى دنيس موكويجى بجائزة نوبل للسلام

منحت الأكاديمية السويدية، اليوم، الجمعة، جائزة نوبل للسلام 2018، إلى دينيس موكويجى ونادية مراد على جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسى كسلاح فى الحرب والصراع المسلح.

وقالت الأكاديمية السويدية إن دينيس موكويغى هو الشخص الذى كرس حياته للدفاع عن ضحايا العنف الجنسى فى زمن الحرب. أما نادية مراد هى الشاهدة التى تحدثت عن الانتهاكات التى ارتكبت ضد نفسها والآخرين بحسب (اليوم السابع).





قضى الطبيب دينيس موكويغى، أجزاء كبيرة من حياته البالغة تساعد ضحايا العنف الجنسى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد عالج الدكتور موكويجى وموظفوه آلاف المرضى الذين وقعوا ضحية لمثل هذه الاعتداءات.





وقد أدان دينيس موكويغى الفائز بجائزة نوبل للسلام هذا العام مرارا وتكرارا الإفلات من العقاب على الاغتصاب الجماعى وانتقد الحكومة الكونغولية وبلدان أخرى لعدم قيامها بما يكفى لوقف استخدام العنف الجنسى ضد المرأة كاستراتيجية وسلاح للحرب.







رام الله - دنيا الوطن