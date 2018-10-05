"واشنطن بوست" تترك مساحة بيضاء في عددها اليوم تضامناً مع "خاشقجي"





إختفاء خاشقجي بالطبع، ولّد حراكاً دولياً سيما من المنظمات الحقوقية، والدول الكبرى، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن متابعتها لإختفاء الصحافي السعودي المعارض، فيما قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن إختفاءه بدأ "يثير قلقاً بالغاً"، داعية المملكة والسلطات التركية على حدّ سواء الى "القيام بما هو ضروري ليعاود الظهور حراً في أسرع وقت".





وكان الصحافي السعودي قد اختفى، يوم الثلاثاء الماضي، أمام قنصلية بلاده في أسطنبول، وتضاربت المعلومات حول خروجه من القنصلية أو إختفائه هناك.علماً أنّ خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة، قد انضم الى الصحيفة الأميركية في بداية العام الحالي، وبدأ بسلسلة مقالات تنتقد النظام في السعودية وتعاطيه مع باقي الدول العربية.والى جانب تخصيص مساحة بيضاء لخاشقجي في "واشنطن بوست"، سألت الصحيفة في إفتتاحيتها اليوم: "أين جمال خاشقجي؟"، ولفتت الى أن علاقات وثيقة كانت تربطه بالسلطات السعودية، قبل توجيهه إنتقادات بحقها في العام الماضي.