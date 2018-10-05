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محافظة دمشق بصدد اتخاذ قرار تاريخي

محافظة دمشق بصدد اتخاذ قرار تاريخي
رام الله - دنيا الوطن
كشف مدير النقل وهندسة المرور في محافظة دمشق عبد اللـه عبود عن خطة تهدف لإغلاق دمشق القديمة وتسيير خط عمومي على محيط سور قلعة دمشق وتسيير سيارات كهربائية ضمن المدينة القديمة.

ونقلت صحيفة "الوطن"  السورية عن عبود أن "كل ذلك سيؤدي إلى تسهيل الحركة المرورية في مدينة دمشق والحقيقة أن هناك دفتر شروط لمشروع إغلاق المدينة القديمة وجاء بعد رصد واقع وحاجة الفعاليات التجارية والسياحية والدينية في دمشق القديمة".

وأشار المسؤول السوري إلى أن "هذا المشروع مرتبط بمشروع إعادة الإعمار وهو مرتبط بالسياحة وبالكثير من الروابط التجارية والاقتصادية".

وفيما يخص نقل الفعاليات الكبرى إلى خارج دمشق، قال عبود إننا "نسعى إلى نقل الفعاليات الكبرى من داخل دمشق إلى خارجها ومنها سوق الهال ومراكز الانطلاق لأن وجودها يجلب وسائل النقل منها وإليها وهذه الحركة نحن في غنى عنها عندما يتم نقلها إلى خارج المدينة يتم تفريغ المدينة وكذلك يتم تخصيص مناطق تجارية وصناعية كاملة خارج مدينة دمشق توضع لها خطة خاصة للنقل والمواصلات".

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