فيديو لتهديد حوثي: "سنختطف نساءكم إذا خرجتم للتظاهر"

رام الله - دنيا الوطن



وقال الأملح بحسب "العربية"، إن جماعته قد أعدت 40 باصا مخصصا لاعتقال المتظاهرين والاعتداء عليهم في حال خروجهم إلى الشوارع. وقال الأملح بحسب "العربية"، إن جماعته قد أعدت 40 باصا مخصصا لاعتقال المتظاهرين والاعتداء عليهم في حال خروجهم إلى الشوارع.



ولا يعد هذا التهديد الأول من نوعه للجماعة التي نفذت سابقا عملية اعتداء تجاه متظاهرات حملن باقة ورود في أربعينية الرئيس السابق صالح. وتقوم وحدات خاصة تدعى "الزينبيات"، وهن فصيل نسائي مسلح دربته الميليشيات على قمع التظاهرات، وتنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات تجاه المعارضين لسياسات جماعة الحوثي.





هدد القيادي حسين الأملح، عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، في فيديو قام بتسجيله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي سكان مدينة صنعاء عامة وناشطات حزب المؤتمر الشعبي العام خاصة، أو كما سمَّاهم بالـ"عفاشيات" بأن الجماعة ستعتقل كل من يخرج للتظاهر والاعتراض على الحال الاقتصادية وسياسات "الميليشيات" التي أدت إلى انهيار الدولة وعدم تسليم مرتبات الموظفين.