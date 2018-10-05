سيناتور أمريكي يتضامن مع خاشقجي.. لماذا؟

عبر سيناتور عن ولاية فرجينيا الأمريكية عن قلقه بعد أنباء اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي خلال مراجعته لقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.





وقال السيناتور جيري كونوللي إنه "يشعر بالقلق بعد التقارير التي أفادت باختفاء الصحفي الشهير والمقيم في فرجينيا جمال خاشقجي".





ودعا كونوللي الحكومتين السعودية والتركية لضمان سلامته وحريته مشددا على أن مكتبه يتابع القضية عن كثب.





وجاءت تغريدة كونوللي بسبب إقامة خاشقجي في الولاية التي يمثلها بالكونغرس الأمريكي.







رام الله - دنيا الوطن