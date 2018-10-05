عربي

أمريكا تدرج ابن وزير لبناني على "لائحة الإرهاب" بتهمة دعم حزب الله

أمريكا تدرج ابن وزير لبناني على "لائحة الإرهاب" بتهمة دعم حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية رجل الأعمال اللبناني محمد عبد الله الأمين على لائحة الإرهاب، ضمن إجراءات اتخّذتها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة "لتعطيل شبكات الدعم المالي لحزب الله"، بحسب الموقع الرسمي للوزارة.

وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على الأمين و7 شركات يشغّلها، ومقرها في لبنان، قالت إنها "واجهة لتعاملات مالية خاصة بـ"حزب الله"، زاعمة أن الأمين يقدّم الدعم المادي للحزب عبر شخص يُدعى أدهم حسين طباجة، كانت قد وضعته على لائحة الإرهاب وفرضت عليه عقوبات في العام 2015.

وأشار بيان الخزانة الأميركية الى أن الأمين "يخفي أموالاً لصالح طباجة، الذي احتفظ بمبلغ كبير منها باسم الأمين في بنك لبناني"، مضيفة أن الأمين "عمل كحلقة وصل بين طباجة ومسؤولين مصرفيين، وساعده في الالتفاف على العقوبات".

الشركات السبع التي أدرجها المكتب، والتي يملكها أو يديرها الأمين بنفسه، هي: Sierra Gas S.A.L. Offshore, Lama Foods S.A.R.L., Lama Foods International Offshore S.A.L., Impulse S.A.R.L., Impulse International S.A.L. Offshore, M. Marine S.A.L. Offshore, and Thaingui S.A.L. Offshore.

وقال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر: "ينبغي أن يكون عملنا بمثابة تحذير بأننا سنفرض عقوبات على أي شخص يشارك في علاقات تجارية مع الأمين أو شبكات دعم أخرى لحزب الله". وأضاف ماندلكر: "الخزانة الأميركية اتخذت المزيد من الإجراءات ضد حزب الله هذا العام أكثر من أي وقت مضى، ونحن ملتزمون تماما بإغلاق هذه الشبكة الإرهابية".

كما لفت الى أن إدارته "تركز على فضح وتعطيل شبكات تمويل الإرهاب"، متابعًا بالقول: "نحن نمارس ضغطا غير عادي على ممولي حزب الله مثل طباجة لوقف أنشطتهم الخبيثة في لبنان وما وراءه".

يُشار الى أن محمد الأمين هو ابن عبد الله الأمين، نائب سابق وشغل منصب وزير العمل من 16 أيار 1992 الى 25 أيار 1995. كما تسلّم مسؤولية أمين قطري مساعد في حزب البعث مع عاصم قانصوه.

أخبار ذات صلة

كم مرة سمحت السلطات المصرية بزيارة الرئيس السابق &#34;مرسي&#34; ؟

كم مرة سمحت السلطات المصرية بزيارة الرئيس السابق "مرسي" ؟

وسائل إعلام تركية: أنقرة تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن مصير جمال خاشقجي

وسائل إعلام تركية: أنقرة تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن مصير جمال خاشقجي

الحريري يتوقع تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

الحريري يتوقع تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

الرئيس العراقي الجديد شارك بمؤتمر (أيباك) ولديه أصدقاء إسرائيليون

الرئيس العراقي الجديد شارك بمؤتمر (أيباك) ولديه أصدقاء إسرائيليون

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا

الأردن: نجلا علي عبد الله صالح لم يدخلا عمّان وتوجها لدولة ثالثة

الأردن: نجلا علي عبد الله صالح لم يدخلا عمّان وتوجها لدولة ثالثة

قنصلية السعودية في إسطنبول تخرج عن صمتها بشأن اختفاء خاشقجي

قنصلية السعودية في إسطنبول تخرج عن صمتها بشأن اختفاء خاشقجي

الشاباك الإسرائيلي يُجري اتصالات مع الإمارات لهذا السبب

الشاباك الإسرائيلي يُجري اتصالات مع الإمارات لهذا السبب

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

المدني: القيادة الفلسطينية وشعبنا ما زالوا يؤمنون بطريق السلام

المدني: القيادة الفلسطينية وشعبنا ما زالوا يؤمنون بطريق السلام

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

اندلاع مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لقرية اللبن الشرقية

اندلاع مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لقرية اللبن الشرقية

الاحتلال يطلق النار نحو مجموعة شبان شرق خانيونس

الاحتلال يطلق النار نحو مجموعة شبان شرق خانيونس

جنرال إسرائيلي: اغتيال قادة حماس سيجرنا لحرب غير مرغوبة

جنرال إسرائيلي: اغتيال قادة حماس سيجرنا لحرب غير مرغوبة

د.غنام تزور مستشفى &#34;المُطَّلع&#34; في القدس وتوزع الهدايا على الأطفال المرضى

د.غنام تزور مستشفى "المُطَّلع" في القدس وتوزع الهدايا على الأطفال المرضى

الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

اللواء أبو بكر: نتائج الهجمة الإسرائيلية الممنهجة على أسرانا ستكون عكسية على الإحتلال

اللواء أبو بكر: نتائج الهجمة الإسرائيلية الممنهجة على أسرانا ستكون عكسية على الإحتلال

منوعات

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

إطلالة حليمة بولند &#34;تثير جنون&#34; مي العيدان

إطلالة حليمة بولند "تثير جنون" مي العيدان

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

صور: إبنة أصالة تثير الجدل &#34;ببطنها&#34; المكشوف والحلقة في &#34;الصرة&#34;

صور: إبنة أصالة تثير الجدل "ببطنها" المكشوف والحلقة في "الصرة"

لماذا بكى عادل إمام عندما سمع صوت فيروز؟

لماذا بكى عادل إمام عندما سمع صوت فيروز؟

ما سر التعليقات المسيئة لماجد المصري وزوجته وكيف رد عليها؟

ما سر التعليقات المسيئة لماجد المصري وزوجته وكيف رد عليها؟

صور: نجمة &#34;ذا فويس&#34; تغيّر اسمها وشكلها... لن تصدقوا كيف أصبحت

صور: نجمة "ذا فويس" تغيّر اسمها وشكلها... لن تصدقوا كيف أصبحت

عربي

أمريكا تدرج ابن وزير لبناني على &#34;لائحة الإرهاب&#34; بتهمة دعم حزب الله

أمريكا تدرج ابن وزير لبناني على "لائحة الإرهاب" بتهمة دعم حزب الله

وسائل إعلام تركية: أنقرة تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن مصير جمال خاشقجي

وسائل إعلام تركية: أنقرة تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن مصير جمال خاشقجي

الحريري يتوقع تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

الحريري يتوقع تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا