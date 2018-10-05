شؤون فلسطينية

المدني: القيادة الفلسطينية وشعبنا ما زالوا يؤمنون بطريق السلام

المدني: القيادة الفلسطينية وشعبنا ما زالوا يؤمنون بطريق السلام
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس لجنة التواصل محمد المدني إن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ما زالوا يؤمنون بطريق السلام ويحثون عليه.

وأضاف المدني خلال لقائه وفد شبابي إسرائيلي، اليوم، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، إن التحريض علينا وعلى السلام يأتي من القيادة الإسرائيلية التي لا ترغب بتحقيق السلام.

وتابع مخاطبا الوفد الشبابي "إن لديكم دور هام من خلال أنسنة هذا الصراع بنشر ثقافة السلام لدى المجتمع الإسرائيلي".

واستمع الوفد إلى محاضرة حول الرواية الفلسطينية، وظروف الاحتلال وسبل تحقيق السلام مع الجانب الإسرائيلي، وهذا ما تسعى إليه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

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