شؤون فلسطينية

هكذا يخطط الاحتلال لانهاء عمل الأونروا بالقدس

هكذا يخطط الاحتلال لانهاء عمل الأونروا بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
كشف تقرير بثته شركة الأخبار الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا) مساء أمس الخميس، عن مخطط لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، لسلب الوكالة جميع صلاحياتها وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في المدينة المحتلة، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـ"مخيم للاجئين" ومصادرة الأرض المقام عليها المخيم.

ويأتي ذلك في أعقاب وقف المساعدات المالية الأميركية المقدمة للوكالة الأممية التي يعمل فيها آلاف الفلسطينيين وتوفر خدمات صحية وتعليمية وتزود الغذاء لمعظم اللاجئين، وسط مساع أميركية إسرائيلية إلى تغيير تعريف اللاجئين الفلسطينيين، ليقتصر على الجيل الأول من اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من بلداتهم الفلسطينية قسرًا عام 1948 دون الالتفات إلى الأجيال التالية التي أوصلت عدد اللاجئين إلى خمسة ملايين لاجئ في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن بركات كان قد صرّح بداية أيلول الماضي، أنه سيدفع إلى طرد "أونروا" من المدينة المحتلة، وعبّر عن ذلك مؤخرًا في المؤتمر الذي عقدته "شركة الأخبار" بالقول إن "إزالة الأونروا ستقلص التحريض والإرهاب، وستحّسن الخدمات للسكان، وستزيد من أسرلة شرقي المدينة، وستساهم في السيادة الإسرائيلية ووحدة القدس"، مدعيًا أن "أونروا هي كيان أجنبي وغير ضروري فشل فشلًا ذريعًا، وأنا أعتزم إبعاده من القدس، كل جانب من أونروا يعاني من خلل وظيفي وفشل إداري".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المحرك الرئيس للمخطط طويل الأمد الذي أطلقت عليه بلدية الاحتلال في القدس اسم "خطة العمل من أجل القضاء على مشكلة اللاجئين في المدينة"، يكمن في البيت الأبيض، إذ أنّ الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي مؤخرًا بحق المدينة المحتلة الموجهة بصورة مباشرة ضد الفلسطينيين، شجّعت رئيس البلدية، بركات، الذي ينهي عمله قريبًا ولا يعتزم الترشح لفرة رئاسية ثانية، إلى المضي قدمًا في مواجهة الوكالة الدولية.

وتسعى البلدية لنقل الخدمات والمؤسسات التي تقدمها "أونروا"، للاجئين الفلسطينيين إلى يد ما وصفته القناة بـ"السيادة" وبالتالي إلى سلطة بلدية الاحتلال بالقدس، على اعتبار أن "نهج أونروا تجاه السكان كلاجئين يمنع نموهم ولم يعد ذا صلة، يجب وقف التعامل معهم كلاجئين، والنظر إليهم كسكان والعمل على إعادة تأهيلهم".

وسيتم عرض الخطة التي تمت صياغتها بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، خلال الفترة القريبة المقبلة على الحكومة؛ التي من المتوقع أن تصادق عليها بشكل تلقائي، إذ ستصدر وزارة التعليم ووزارة الصحة أوامر فورية بإغلاق جميع المؤسسات التابعة لـ"أونروا"، في حين سيتم العمل على استيعاب الطلاب والمرضى في إطار المؤسسات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس.

وعلى المدى البعيد، ستتم مصادرة جميع مباني "أونروا" في القدس، وتحويلها إلى مبان تابعة للبلدية، في حين سيتم إلغاء التعريف الرسمي لمخيم شعفاط كمخيم للاجئين وستعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مصادرة الأراضي المقام عليها لصالح دولة الاحتلال وفق صحيفة (القدس).

ومن المتوقع أن تؤثر إجراءات الاحتلال بشكل مباشر وأساسي على 1200 طالب في مدرستين للبنات وأخرى للبنين في شعفاط، وعلى 150 طالبًا وطالبة في مدرسة الوكالة الابتدائية في وادي الجوز، بالإضافة إلى مدرسة الوكالة الابتدائية للبنات في سلوان التي تضم حوالي 100 طالبة، ومدرستي الوكالة الابتدائية والثانوية للبنات في صور باهر التي تضمان نحو 350 طالبة.

ووفقًا لخطة بلدية الاحتلال، لن تسلم مراكز الخدمات الاجتماعية التابعة للوكالة، بما في ذلك المراكز الطبية ومراكز خدمات الرفاه الاجتماعي وجميع البنى التحتية التابعة لها من مخطط الاحتلال، حيث سيتم وقفها وإغلاقها ومصادرتها تباعًا، بما في ذلك المركز الطبي في مخيم شعفاط، الذي يقدم خدمات لعشرات النساء والأطفال وخدمات للصحة النفسية والعناية بالأسنان، بالإضافة إلى عشرات المراكز الرياضية، ومركز خدمات للمرأة.

أخبار ذات صلة

ليبرمان يهدد: لقد جاء ما بعد الأعياد وأقول لقادة حماس:&#34;خذو ذلك بالحسبان&#34;

ليبرمان يهدد: لقد جاء ما بعد الأعياد وأقول لقادة حماس:"خذو ذلك بالحسبان"

المدني: القيادة الفلسطينية وشعبنا ما زالوا يؤمنون بطريق السلام

المدني: القيادة الفلسطينية وشعبنا ما زالوا يؤمنون بطريق السلام

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب مصدر قلق في اسرائيل

جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب مصدر قلق في اسرائيل

اندلاع مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لقرية اللبن الشرقية

اندلاع مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لقرية اللبن الشرقية

الاحتلال يطلق النار نحو مجموعة شبان شرق خانيونس

الاحتلال يطلق النار نحو مجموعة شبان شرق خانيونس

رغم انتهاء مهلة الاحتلال.. الاعتصام في الخان الأحمر متواصل

رغم انتهاء مهلة الاحتلال.. الاعتصام في الخان الأحمر متواصل

الطقس: درجات الحرارة ضمن المعدل السنوي

الطقس: درجات الحرارة ضمن المعدل السنوي

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

المدني: القيادة الفلسطينية وشعبنا ما زالوا يؤمنون بطريق السلام

المدني: القيادة الفلسطينية وشعبنا ما زالوا يؤمنون بطريق السلام

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

اندلاع مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لقرية اللبن الشرقية

اندلاع مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لقرية اللبن الشرقية

الاحتلال يطلق النار نحو مجموعة شبان شرق خانيونس

الاحتلال يطلق النار نحو مجموعة شبان شرق خانيونس

جنرال إسرائيلي: اغتيال قادة حماس سيجرنا لحرب غير مرغوبة

جنرال إسرائيلي: اغتيال قادة حماس سيجرنا لحرب غير مرغوبة

د.غنام تزور مستشفى &#34;المُطَّلع&#34; في القدس وتوزع الهدايا على الأطفال المرضى

د.غنام تزور مستشفى "المُطَّلع" في القدس وتوزع الهدايا على الأطفال المرضى

الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

اللواء أبو بكر: نتائج الهجمة الإسرائيلية الممنهجة على أسرانا ستكون عكسية على الإحتلال

اللواء أبو بكر: نتائج الهجمة الإسرائيلية الممنهجة على أسرانا ستكون عكسية على الإحتلال

منوعات

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

إطلالة حليمة بولند &#34;تثير جنون&#34; مي العيدان

إطلالة حليمة بولند "تثير جنون" مي العيدان

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

صور: إبنة أصالة تثير الجدل &#34;ببطنها&#34; المكشوف والحلقة في &#34;الصرة&#34;

صور: إبنة أصالة تثير الجدل "ببطنها" المكشوف والحلقة في "الصرة"

لماذا بكى عادل إمام عندما سمع صوت فيروز؟

لماذا بكى عادل إمام عندما سمع صوت فيروز؟

ما سر التعليقات المسيئة لماجد المصري وزوجته وكيف رد عليها؟

ما سر التعليقات المسيئة لماجد المصري وزوجته وكيف رد عليها؟

صور: نجمة &#34;ذا فويس&#34; تغيّر اسمها وشكلها... لن تصدقوا كيف أصبحت

صور: نجمة "ذا فويس" تغيّر اسمها وشكلها... لن تصدقوا كيف أصبحت

عربي

أمريكا تدرج ابن وزير لبناني على &#34;لائحة الإرهاب&#34; بتهمة دعم حزب الله

أمريكا تدرج ابن وزير لبناني على "لائحة الإرهاب" بتهمة دعم حزب الله

وسائل إعلام تركية: أنقرة تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن مصير جمال خاشقجي

وسائل إعلام تركية: أنقرة تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن مصير جمال خاشقجي

الحريري يتوقع تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

الحريري يتوقع تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا