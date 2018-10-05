شؤون فلسطينية

رغم انتهاء مهلة الاحتلال.. الاعتصام في الخان الأحمر متواصل

رغم انتهاء مهلة الاحتلال.. الاعتصام في الخان الأحمر متواصل
رام الله - دنيا الوطن
 يواصل سكان قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، المهددة بالهدم، اعتصامهم مع عددٍ كبير من المواطنين والمتضامنين، وذلك رغم انتهاء مهلة الاحتلال بالهدم.

وكانت سلطات الاحتلال قررت تأجيل عملية الهدم لبعد زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تزور دولة الاحتلال منذ أيام.

وكانت منظمة العفو الدولية، حذّرت من هدم الخان الأحمر وتهجير سكانه، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، وقالت إنّ هذا "جريمة حرب تُثب ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام للفلسطينيين".

يأتي هذا بالتزامن مع استمرار اعتصام الأهالي ونشطاء المقاومة السلمية ومتضامنين أجانب، في القرية، منذ أكثر من شهر، ضدّ قرار الهدم والتهجير القسري.

ويتواجد يوميًا عشرات المواطنين من مختلف المناطق للدفاع عن الخان الأحمر، بينهم نشطاء الشعبية ومتضامنين أجانب.

و"الخان الأحمر" هو واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية يواجه التهديد ذاته. ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى"E1"، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت. الهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية.

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