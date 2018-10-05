شؤون فلسطينية

الغزيون يستعدون للمشاركة بجمعة "الثبات والصمود" الثامنة والعشرون

الغزيون يستعدون للمشاركة بجمعة "الثبات والصمود" الثامنة والعشرون
رام الله - دنيا الوطن
يستعد المواطنون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات "جمعة الصمود والثبات" ضمن الجمعة الـ28 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير لمُشاركة واسعة في جمعة "الصمود والثبات"، وذلك في مخيمات العودة بالمناطق الشرقية لقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، تعزيز قواته في "غلاف قطاع غزة"، وإعادة نشر بطاريات منظومات القبة الحديدية تحسبًا لأي طارئ على جبهة غزة.

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