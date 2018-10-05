شؤون فلسطينية

نتنياهو يهدد حماس بـ"ضربة قاصمة".. وقررنا تعزيز القوة العسكرية على حدود غزة

نتنياهو يهدد حماس بـ"ضربة قاصمة".. وقررنا تعزيز القوة العسكرية على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس، بعد لقاء مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ان "حماس ستتلقى ضربة قاصمة في حال هاجمت قواتنا المتأهبة على الحدود ".

وقال نتنياهو في وقت سابق امس، انه إذا اعتقدت "حماس" أنها تستطيع أن تهاجم إسرائيل نتيجة الأوضاع الصعبة التي تسود في قطاع غزة فهي سترتكب خطأ فادحا للغاية .. ردنا سيكون قاسيا للغاية .. آمل أنه سيكون ممكنا الكف عن هذا الخناق ولكن إسرائيل ستعمل بكل القوة المطلوبة من أجل الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها وفق صحيفة (القدس) المحلية

من جهته أمر وزير الأمن الإسرائيلي افيغدور ليبرمان امس، قيادة الجيش بتكثيف الاستعدادات لاي سيناريو على حدود غزة بينما انهى مساء اجتماعا لم يعلن عنه مسبقا حول غزة

وقالت المصادر الإسرائيلية ان ليبرمان أمر بالحفاظ على أقصى درجات اليقظة على طول الحدود.

من جهتها قالت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي مساء امس انه تم نشر القبة الحديدية في غلاف غزة

واضاف ان القبة ستنشر ايضا في مدن قريبة من غزة مثل عسقلان واسدود وليس فقط قرب الجدار مثل النقب واشكول.

وقررت قيادة الجيش الإسرائيلي، امس زيادة قواتها على طول الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب بيان للجيش، فإنه تقرر زيادة القوات وتعزيز أعدادها بعد تقييم أمني ترأسه رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، وقيادة المنطقة الجنوبية، وممثلين عن جهاز الأمن العام "الشاباك".

وأكد الجيش الاسرائيلي استعداده للتعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات، محملا حماس المسؤولية عن الوضع في غزة.

وأشار إلى أنه تقرر التعامل بحزم وقوة مع عمليات التسلل من الحدود ومع المتظاهرين.

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