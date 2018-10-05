شؤون فلسطينية

جنرال إسرائيلي: اغتيال قادة حماس سيجرنا لحرب غير مرغوبة

جنرال إسرائيلي: اغتيال قادة حماس سيجرنا لحرب غير مرغوبة
رام الله - دنيا الوطن
قال الجنرال احتياط يعقوب عميدرو: "إن حماس تنظيم ضخم ويضم كتلة قيادية كبيرة ، كما أنه من الممكن اغتيال هؤلاء القادة إلا أن ذلك سيجرنا إلى حرب مع غزة غير مرغوب فيها، وهذا الأمر باعتقادي ليس من الصواب".

تطرق عميدرور إلى تعزيز الجيش الاسرائيلي لقواته على الحدود مع قطاع غزة بما في ذلك نشر بطاريات القبة الحديدية، قائلا: " إن حماس تعيش أزمة كبيرة، ولم يتبق أي خيار أمامها سوى استخدام السلاح البدائي المتمثل في البالونات الحارقة، والذي لم تستطيع اسرائيل إيجاد حل ناجع لهذا التهديد حتى الان"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

واستنكر عميدرور دعوات بعض القادة السياسيين باغتيال مطلقي البالونات الحارقة ، موضحا بأننا لن نستطيع القضاء على هذه الظاهرة إلا باغتيال كل شخص يحاول اطلاق بالون حارق ، وهذا ليس من المعقول .

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