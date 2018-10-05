وسائل إعلام تركية: أنقرة تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن مصير جمال خاشقجي

رام الله - دنيا الوطناستدعت وزارة الخارجية التركية أمس الخميس، السفير السعودي في أنقرة؛ للاستفسار عن مصير الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى إثر زيارته قنصلية بلاده في إسطنبول.وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، ولم تتم رؤيته لأكثر من 48 ساعة بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء، لإجراء معاملات عائلية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وعمل خاشقجي رئيسا لتحرير صحيفة (الوطن) السعودية، كما تولى منصب مستشار للأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق في واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد السعودية.ويقيم الصحفي السعودي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد السياسات السعودية تجاه قطر وكندا والحرب في اليمن وتعامل السلطات السعودية مع الإعلام والنشطاء.