الحريري يتوقع تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

رام الله - دنيا الوطنتوقع سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف، في مقابلة تلفزيونية أمس الخميس، تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع أو عشرة أيام.وأشار الحريري خلال مقابلته، إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد "لم يعد يحتمل التأخير"، وفق ما نقلت (رويترز).ومنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو، عطلت الخلافات السياسية تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد المثقل بالديون.وأعلن الحريري، الشهر الماضي، أنه سلم الرئيس ميشال عون "صيغة" لتشكيل حكومة جديدة، وقال بعد اجتماع مع عون في قصر بعبدا: "هذه الصيغة سلمتها اليوم لفخامة الرئيس. نحن تشاورنا وسنكمل تشاورات وسنرى".