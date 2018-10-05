شؤون فلسطينية

د.غنام تزور مستشفى "المُطَّلع" في القدس وتوزع الهدايا على الأطفال المرضى

د.غنام تزور مستشفى "المُطَّلع" في القدس وتوزع الهدايا على الأطفال المرضى
رام الله - دنيا الوطن
زارت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ووفد من المحافظة
مستشفى الأوغستا فكتوريا / المُطًّلع في القدس، وذلك خلال زيارة تفقدية لمرضى المستشفى، وكان باستقبال الوفد أ. وليد نمور المدير التنفيذي العام ورئيس لجنة الاخلاقيات الطبية في مستشفى المطلع الدكتور ممدوح العكر وعدد من الأطباء والكادر الإداري.

ومن جانبها، أشادت د. غنام بالدور الذي يقوم به مستشفى المُطَّلع الصرح الفلسطيني المتميز- والذي له تاريخ عريق على مدار السنوات الماضية في خدمة الفلسطينيين من كافة محافظات الوطن وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم في ظل اجراءات الاحتلال الممنهجة في القدس، مشيرة إلى أن وجود مستشفى فلسطيني في مدينة القدس يخدم المجتمع الفلسطيني كافة يعد جزءا لا يتجزأ من الثوابت الوطنية وحماية الأرض المقدسية، مشيرة أن دعم مؤسساتنا الوطنية في القدس يعد واجبا مقدسا خصوصا في ظل الإستهداف الإحتلالي لكل ما هو فلسطيني، مضيفة أن
مستشفى المطلع وعلى رأسه أ. نمور لا يتوانى لحظة في تقديم المساعدة لأي مريض فلسطيني.

وتجولت د. غنام بمرافق المستشفى وأقسامها واطلعت على الخدمات الصحية التي يقدمها وأثنت على جهود الطواقم الطبية الفلسطينية المتميزة، مشيدة بالتطور الكبير الذي يشهده المستشفى من حيث الأجهزة والكفاءات الطبية لخدمة المرضى الفلسطينيين وخاصة مرضى الكلى والسرطان.

وقدمت رسالتها في اليوم العالمي للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للمرأة الفلسطينية وحثتهن على الفحص والكشف المبكر، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية القادرة على مواجهة الاحتلال الذي هو أكبر وأخطر سرطان على وجه الارض، ستستطيع بكل قوة أن تتغلب على أي سرطان آخر.

وبدوره ثمن أ.وليد نمور بصمات المحافظ د.ليلى غنام المتميزة على الصعيدين الوطني والإجتماعي الفلسطيني، لافتا أنها تعتبر نموذجا للقائد الفلسطيني المنتمي والمعطاء.

وأكد نمور أن المطلع يفتخر بكادره المتقدم والمتميز وبإمكانياته المتميزة وجاهزية المستشفى المزودة بأحدث المعدات والأجهزة التي تساهم في التخفيف من الأعباء والمضاعفات المتعلقة بالأمراض .

وقام نمور بتعريف المحافظ غنام على أقسام المستشفى وأبرز الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى من كافة محافظات الوطن، مشيرا أن الخدمات المتقدمة والأجهزة النوعية والتعامل الإنساني نفسيا ومهنيا على مدار كل هذه السنوات ومراعاة التجديد والتطوير الدائم هي من أبرز المقومات التي جعلت المواطن يثق بهذا الصرح الطبي الشامخ متمنيا السلامة والشفاء لكامل مرضانا.

وفي نهاية الجولة، وزعت د. غنام الهدايا والألعاب على الاطفال المرضى، مؤكدة أن أطفال فلسطين لهم إرادة وعزيمة الرجال وهم المدماك الأساسي الذي يشكل حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ورسم البسمة التي تخفف من آلامهم مهمة وطنية وانسانية.





















أخبار ذات صلة

الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

اللواء أبو بكر: نتائج الهجمة الإسرائيلية الممنهجة على أسرانا ستكون عكسية على الإحتلال

اللواء أبو بكر: نتائج الهجمة الإسرائيلية الممنهجة على أسرانا ستكون عكسية على الإحتلال

اجتماع طارئ في نقابة المحامين لبحث أزمة تعيينات النيابة العامة

اجتماع طارئ في نقابة المحامين لبحث أزمة تعيينات النيابة العامة

اغلاق معبر رفح البري يوم الاحد.. لهذا السبب

اغلاق معبر رفح البري يوم الاحد.. لهذا السبب

داخلية غزة تصدر توضحياً حول صيد السمك في حوض ميناء غزة

داخلية غزة تصدر توضحياً حول صيد السمك في حوض ميناء غزة

الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية

الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية

التربية واليونسكو تحتفلان بيوم المعلم العالمي وتكرمان طاقم مدرسة الخان الأحمر

التربية واليونسكو تحتفلان بيوم المعلم العالمي وتكرمان طاقم مدرسة الخان الأحمر

خلف يُطالب بوقف الإجراءات المُجحفة بحق الموظفين في القطاع

خلف يُطالب بوقف الإجراءات المُجحفة بحق الموظفين في القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

د.غنام تزور مستشفى &#34;المُطَّلع&#34; في القدس وتوزع الهدايا على الأطفال المرضى

د.غنام تزور مستشفى "المُطَّلع" في القدس وتوزع الهدايا على الأطفال المرضى

الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

اللواء أبو بكر: نتائج الهجمة الإسرائيلية الممنهجة على أسرانا ستكون عكسية على الإحتلال

اللواء أبو بكر: نتائج الهجمة الإسرائيلية الممنهجة على أسرانا ستكون عكسية على الإحتلال

اجتماع طارئ في نقابة المحامين لبحث أزمة تعيينات النيابة العامة

اجتماع طارئ في نقابة المحامين لبحث أزمة تعيينات النيابة العامة

الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية

الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية

التربية واليونسكو تحتفلان بيوم المعلم العالمي وتكرمان طاقم مدرسة الخان الأحمر

التربية واليونسكو تحتفلان بيوم المعلم العالمي وتكرمان طاقم مدرسة الخان الأحمر

خلف يُطالب بوقف الإجراءات المُجحفة بحق الموظفين في القطاع

خلف يُطالب بوقف الإجراءات المُجحفة بحق الموظفين في القطاع

الأغا: وزارة المرأة ستعمل لتعزيز الحماية القانونية والمجتمعية لكبار السن

الأغا: وزارة المرأة ستعمل لتعزيز الحماية القانونية والمجتمعية لكبار السن

منوعات

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

إطلالة حليمة بولند &#34;تثير جنون&#34; مي العيدان

إطلالة حليمة بولند "تثير جنون" مي العيدان

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

صور: إبنة أصالة تثير الجدل &#34;ببطنها&#34; المكشوف والحلقة في &#34;الصرة&#34;

صور: إبنة أصالة تثير الجدل "ببطنها" المكشوف والحلقة في "الصرة"

لماذا بكى عادل إمام عندما سمع صوت فيروز؟

لماذا بكى عادل إمام عندما سمع صوت فيروز؟

ما سر التعليقات المسيئة لماجد المصري وزوجته وكيف رد عليها؟

ما سر التعليقات المسيئة لماجد المصري وزوجته وكيف رد عليها؟

صور: نجمة &#34;ذا فويس&#34; تغيّر اسمها وشكلها... لن تصدقوا كيف أصبحت

صور: نجمة "ذا فويس" تغيّر اسمها وشكلها... لن تصدقوا كيف أصبحت

عربي

وسائل إعلام تركية: أنقرة تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن مصير جمال خاشقجي

وسائل إعلام تركية: أنقرة تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن مصير جمال خاشقجي

الحريري يتوقع تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

الحريري يتوقع تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا

الأردن: نجلا علي عبد الله صالح لم يدخلا عمّان وتوجها لدولة ثالثة

الأردن: نجلا علي عبد الله صالح لم يدخلا عمّان وتوجها لدولة ثالثة