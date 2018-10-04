الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكدت حكومة الوفاق الوطني على ان انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من اتفاق فينا يثبت نظرية قوة الحق التي هي بيد القيادة الفلسطينية .وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود : إن الانسحاب الذي سجلته واشنطن من الاتفاقية الدولية يؤكد اصرار الادارة الامريكية برئاسة ترامب على تجاوز القانون الدولي وترسيخ مزيد من الفوضى في النظام العالمي عن طريق المجاهرة والتلويح باستخدام القوة كبديل للقانون والنظام والشرائع المتفق عليها عالمياً.واضاف المتحدث الرسمي ان ما تقوم به إدارة ترامب على صعيد التنصل من الاتفاقات الدولية ، يعني باختصار استبدال تلك القوانين البشرية بشريعة الغاب .وشدد المتحدث الرسمي على ان تلك الخطوة تثبت من جهة اخرى صوابية تحركات القيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس على المستوى الدولي ، كما يثبت مقدرة القيادة على تسجيل مزيد من الانتصارات في معركة التحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا العربي الفلسطيني وقضيتنا الوطنية .