شؤون فلسطينية

اللواء أبو بكر: نتائج الهجمة الإسرائيلية الممنهجة على أسرانا ستكون عكسية على الإحتلال

اللواء أبو بكر: نتائج الهجمة الإسرائيلية الممنهجة على أسرانا ستكون عكسية على الإحتلال
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، من إستمرار وتصاعد الهجمة الممنهجة والموجهة من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي أخذت منحنى خطير جدا تمثل في إستهداف عناوين ورموز من قادة الحركة الأسيرة في السجون.

أقوال اللواء ابو بكر جاءت خلال زيارته لعائلات اسرى واسرى محررين، حيث التقى بمجموعة من كادر تنظيم حركة فتح في رام الله، ثم قام بالإطمئنان على صحة الاسير المحرر محمد لطفي ابو لطفي، والذي يعتبر من قادة ومؤسسي الحركة الاسيرة في سجون الإحتلال، وامضى 18 عاما في المعتقلات، كما زار عائلة الاسير شادي شلالدة المعتقل منذ عام 2006 والمحكوم 14 عاما، وتهنئته للاسيرين المحررين رائد الرياحي من مخيم بلاطة شرق نابلس والذي امضى 15 عاما، ورامي زيدان من رامين قضاء طولكرم والذي امضى 16 عاما.

وأعرب اللواء أبو بكر عن قلقه على ما يحدث هذه الأيام من إعتداءات وإقتحامات تطال الأسرى وغرفهم، يمارس خلالها عربدة حقيقية من قبل وحدات القمع الخاصة، التي تحاول إستفزاز وإبتزاز الأسرى بطريقة يراد من خلالها دفعهم لمواجهة مباشرة، حيث يتم ضرب الأسرى والعبث بمحتوياتهم وممتلكاتهم ومصادرتها، وفرض العقوبات الإنتقامية عليهم.

واوضح اللواء ابو بكر انه على الحكومة الإسرائيلية ان تعلم جيدا، ان الإستمرار بهذا النهج سيكون له نتائج عكسية، ولن تبقى الحركة الأسيرة ولا الشعب الفلسطيني من خلفها في صمت على هذه الجرائم، وعلى الإحتلال ان يستعد لدفع ثمنا حقيقيا، إن لم يتراجع عن كل هذه السياسات الإجرامية.




أخبار ذات صلة

د.غنام تزور مستشفى &#34;المُطَّلع&#34; في القدس وتوزع الهدايا على الأطفال المرضى

د.غنام تزور مستشفى "المُطَّلع" في القدس وتوزع الهدايا على الأطفال المرضى

الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

اجتماع طارئ في نقابة المحامين لبحث أزمة تعيينات النيابة العامة

اجتماع طارئ في نقابة المحامين لبحث أزمة تعيينات النيابة العامة

اغلاق معبر رفح البري يوم الاحد.. لهذا السبب

اغلاق معبر رفح البري يوم الاحد.. لهذا السبب

داخلية غزة تصدر توضحياً حول صيد السمك في حوض ميناء غزة

داخلية غزة تصدر توضحياً حول صيد السمك في حوض ميناء غزة

الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية

الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية

التربية واليونسكو تحتفلان بيوم المعلم العالمي وتكرمان طاقم مدرسة الخان الأحمر

التربية واليونسكو تحتفلان بيوم المعلم العالمي وتكرمان طاقم مدرسة الخان الأحمر

خلف يُطالب بوقف الإجراءات المُجحفة بحق الموظفين في القطاع

خلف يُطالب بوقف الإجراءات المُجحفة بحق الموظفين في القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

د.غنام تزور مستشفى &#34;المُطَّلع&#34; في القدس وتوزع الهدايا على الأطفال المرضى

د.غنام تزور مستشفى "المُطَّلع" في القدس وتوزع الهدايا على الأطفال المرضى

الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

الحكومة: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يثبت قوة الحق لدى القيادة الفلسطينية

اللواء أبو بكر: نتائج الهجمة الإسرائيلية الممنهجة على أسرانا ستكون عكسية على الإحتلال

اللواء أبو بكر: نتائج الهجمة الإسرائيلية الممنهجة على أسرانا ستكون عكسية على الإحتلال

اجتماع طارئ في نقابة المحامين لبحث أزمة تعيينات النيابة العامة

اجتماع طارئ في نقابة المحامين لبحث أزمة تعيينات النيابة العامة

الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية

الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية

التربية واليونسكو تحتفلان بيوم المعلم العالمي وتكرمان طاقم مدرسة الخان الأحمر

التربية واليونسكو تحتفلان بيوم المعلم العالمي وتكرمان طاقم مدرسة الخان الأحمر

خلف يُطالب بوقف الإجراءات المُجحفة بحق الموظفين في القطاع

خلف يُطالب بوقف الإجراءات المُجحفة بحق الموظفين في القطاع

الأغا: وزارة المرأة ستعمل لتعزيز الحماية القانونية والمجتمعية لكبار السن

الأغا: وزارة المرأة ستعمل لتعزيز الحماية القانونية والمجتمعية لكبار السن

منوعات

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي بمبلغ 6 ملايين دولار.. ما السبب؟

إطلالة حليمة بولند &#34;تثير جنون&#34; مي العيدان

إطلالة حليمة بولند "تثير جنون" مي العيدان

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

فيديو: أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

خمسة تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

فيديو: خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

صور: معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله وسط حماسة الجمهور

صور: إبنة أصالة تثير الجدل &#34;ببطنها&#34; المكشوف والحلقة في &#34;الصرة&#34;

صور: إبنة أصالة تثير الجدل "ببطنها" المكشوف والحلقة في "الصرة"

لماذا بكى عادل إمام عندما سمع صوت فيروز؟

لماذا بكى عادل إمام عندما سمع صوت فيروز؟

ما سر التعليقات المسيئة لماجد المصري وزوجته وكيف رد عليها؟

ما سر التعليقات المسيئة لماجد المصري وزوجته وكيف رد عليها؟

صور: نجمة &#34;ذا فويس&#34; تغيّر اسمها وشكلها... لن تصدقوا كيف أصبحت

صور: نجمة "ذا فويس" تغيّر اسمها وشكلها... لن تصدقوا كيف أصبحت

عربي

وسائل إعلام تركية: أنقرة تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن مصير جمال خاشقجي

وسائل إعلام تركية: أنقرة تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن مصير جمال خاشقجي

الحريري يتوقع تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

الحريري يتوقع تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا

الأردن: نجلا علي عبد الله صالح لم يدخلا عمّان وتوجها لدولة ثالثة

الأردن: نجلا علي عبد الله صالح لم يدخلا عمّان وتوجها لدولة ثالثة