اغلاق معبر رفح البري يوم الاحد.. لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطناعلنت ادارة معبر رفح البري، أنه سيتم إغلاق معبر رفح يوم الأحد، المقبل؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة السادس من تشرين الاول/أكتوبر المصرية.وأوضحت الدارة أنه سيتم اغلاق المعبر ليوم واحد فقط، على أن يتم استئناف العمل عليه صباح اليوم الاثنين.يشار إلى أن السلطات المصرية أفرجت مساء اليوم الخميس، عن اربعة فلسطينيين، ودخلوا الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.هذا وعاد وفد حركة حماس الى القطاع عبر المعبر، قادما من العاصمة المصرية القاهرة بعد الانتهاء من جولات المباحاثات مع المسؤولين المصريين.