شؤون فلسطينية

داخلية غزة تصدر توضحياً حول صيد السمك في حوض ميناء غزة

داخلية غزة تصدر توضحياً حول صيد السمك في حوض ميناء غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني مساء اليوم الخميس، تصريحاً صحيفاً، تعقيباً على ما أوردته صحيفة (الرسالة) حول صيد السمك في حوض ميناء غزة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ قرابة ثلاثة أشهر وردتها شكوى من قبل بعض الصيادين بوجود صيد داخل حوض ميناء غزة، وهي منطقة يمنع فيها الصيد، مشيرة إلى أنها شكلت على أثر ذلك لجنة تحقيق برئاسة مكتب المراقب العام، وباشرت بالتحقيق مع كل من له صلة بهذه القضية، سواء من الشرطة البحرية او الصيادين وغيرهم.

وقالت الوزارة: "اللجنة درست، القضية من جوانبها كافة وأضرارها والمخالفات المرتكبة، وقد قدمت تقريرها لقيادة الوزارة؛ تمهيدا لاتخاذ الاجراءات والقرارات بناء على مجريات التحقيق وتوصيات اللجنة".

وأكدت وزارة الداخلية، أنها اتخذت قراراً عاجلاً في حينه بوقف الصيد في حوض الميناء، وفرضت اجراءات مشددة على ذلك.

وفي السياق ذاته، قالت الوزارة: "نؤكد أن ما أوردته صحيفة الرسالة حمَل في طياته تهويلاً وتضخيماً، وابتعدت الصحيفة عن ذكر كثير من الحقائق، أهمّها أن الصيد تم فقط لفترة وجيزة، سرعان ما تم وقفه بقرار من قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، فضلاً عن أن الصحيفة نشرت التقرير وهي تعلم أن الصيد قد تم وقفه بالفعل".

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