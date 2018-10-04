الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية









رام الله - دنيا الوطنافتتح وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين، اللقاء الأول على مستوى رؤساء البلديات والمجالس القروية المستهدفة في المناطق الحضرية الخمسة ضمن مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية (ICUD)، خلال الزيارة الميدانية الثانية للشركة الاستشارية العالمية (CAPSUS)، والتي تقوم بإعداد مهمة سيناريوهات النمو الحضري المستدام للمناطق الحضرية الخمسة( رام الله والبيرة، نابلس، بيت لحم، الخليل، غزة).جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في فندق السيتي ان، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات د. توفيق البديري، ومدير برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي، ومدير عام الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني في الوزارة عزام الحجوج، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، ورؤساء البلديات والمجالس القروية المستهدفة بالمشروع.بدوره، أكد حبارين أهمية دور الوزارة التشاركي مع صندوق البلديات في تنفيذ المشاريع التنموية وتحديد الاحتياجات والأولويات، إضافة إلى أهمية تعزيز العمل التشاركين بين البلديات والمجالس القروية، حيث تدعم الوزارة العمل المشترك بين الهيئات المحلية المتجاورة وتحثها على التخطيط المشترك والذي يؤسس لتنفيذ وإقامة مشاريع مشتركة تخدم الجميع، وتسهم في تحسين الخدمات وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.وشكر جبارين البنك الدولي على دعمه المستمر لقطاع الحكم المحلي بشكل عام من خلال برامجه المختلفة، مؤكداً أهمية هذا الدعم في دعم توجهات وسياسات الوزارة في تعزيز دور الهيئات المحلية وتمكينها.من جهته، استعرض البديري رؤية الصندوق لمشروع المدن المتكاملة، إذ أنه سيكون مرتكز أساسي للعديد من المشاريع التنموية التشاركية المستقبلية.من جانبه، أكد مدير برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي بيون، على أن هذه المشاريع هي ما تبحث عنه المناطق الحضرية المختلفة في كافة أنحاء العالم، وأن التركيز منصب الآن على التخطيط المستقبلي المبني على التفكير في السيناريوهات الممكنة واختيار الأفضل بينها.وقدمت المشرفة الفنية للمشروع المهندسة شروق جابر من وزارة الحكم المحلي للحضور ملخصا عن أهداف ومكونات المشروع وما تم العمل على انجازه خلال العامين 2017 و 2018، وما تخلله من دعم فني للبلديات وطواقهما من تدريبات ودراسات وأجهزة، وما يجري العمل حليا ومستقبليا لتحقيق المحاور والاهداف المرحلية للمشروع.وتضمن العرض التقديمي الثاني من قبل الشركة الاستشارية (CAPSUS) أداة الأداء الحضري وأهميتها ومميزاتها في رسم سيناريوهات النمو الحضري، مع تقديم النتائج الأولية التي سيتم مناقشتها مع الطواقم المتخصصة في البلديات، كما تم عرض بعض الأمثلة من مختلف أنحاء العالم قبل أن يتم فتح الباب للأسئلة والنقاش.