شؤون فلسطينية

خلف يُطالب بوقف الإجراءات المُجحفة بحق الموظفين في القطاع

خلف يُطالب بوقف الإجراءات المُجحفة بحق الموظفين في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
وجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية رسالة عاجلة الى المفوض العام لوكالة (أونروا)، بير كرنبول، موضحة أنها تتابع عن قرب الجهد المبذول من أجل سد العجز المالي الناشئ عن امتناع الولايات المتحدة الأمريكية من تسديد حصتها لـ (أونروا).

وطالب محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي ألقى كلمة القوى الوطنية والإسلامية، من بيركرنبول بسرعة حضوره إلى قطاع غزة، والوقوف على تفاصيل هذه الأزمة والإجراءات المجحفة بحق الموظفين، مطالباً بضرورة استبدال مدير العمليات ماتياس شمايل، ونائبه في قطاع غزة، كونهم فشلوا في معالجة الأزمات المتكررة التي افتعلوها.

وشدد خلف على أن الجميع معني بالمحافظة على (أونروا) كمؤسسة دولية، وشاهد على نكبة اللاجئين الفلسطينيين على مدار 70 عاماً من ويلات التهجير إلى أن يطبق قرار 194 بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها، موضحاً أن السياسة المتبعة من إدارة (أونروا) في قطاع غزة، وعلى رأسها  ماتياس تدفع باتجاه إدامة الأزمات وتراكمها، رغم انتهاء الأزمة المالية ولكن يبدو أن هناك تمريراً لسياسات معنية تستهدف (أونروا) بحد ذاتها بالمعنى السياسي.

وأكد خلف، أن القوى الوطنية والإسلامية تقف إلى جانب اتحاد الموظفين بالدفاع عن حقوق الموظفين ومصالح اللاجئين، منوهاً أن اتحاد الموظفين هو الجهة الوحيدة، والعنوان للحوار من أجل حل الأزمة الراهنة.

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