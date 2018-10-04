الأغا: وزارة المرأة ستعمل لتعزيز الحماية القانونية والمجتمعية لكبار السن





وأكدت الأغا خلال الزيارة، أن الإنسان الفلسطيني، يجب أن يبقى معززاً مكرماً في وطنه، بغض النظر عن جنسه أو دينه، وكبار السن هم أولى فئات الشعب بالعيش بكرامة.









بينما استعرض م. الشرفا مراحل تطوير مركز الوفاء لرعاية المسنين، الذي تأسس في العام 1980 كأحد برامج جمعية الوفاء الخيرية، وهو مركز أهلي خيري غير ربحي، ويعتبر المركز الرائد والوحيد لإيواء ورعاية المسنين في قطاع غزة، وتقديم خدماته للمسنين مجاناً مدى الحياة.



وبين أهم العقبات التي تواجه المركز في ظل تردي الوضع الاقتصادي، الذي أدى إلى تراجع حجم المساعدات المحلية، وشح المساعدات الدولية لقطاع غزة، وخصوصاً لكبار السن.



وفي نهاية الزيارة، تفقدت د. الأغا أقسام الجمعية، وقدمت عدة هدايا للنزلاء والنزيلات، معربة عن شكرها لإدارة المؤسسة على اهتمامها بهذه الشريحة المهمشة من المجتمع الفلسطيني.











وقالت: "من واجبنا نحوهم تكريمهم واحترامهم وتقديم كل ما يلزم لهم حتى يعيشوا بكرامة وأمان، وأن وزارة شؤون المرأة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ستسعى لإصدار قرارات وتعليمات لحماية حقوق كبار السن ولضمان تقديم خدمات رعاية أفضل، بالإضافة إلى توفير الحماية قانونية والمجتمعية لهم".بينما استعرض م. الشرفا مراحل تطوير مركز الوفاء لرعاية المسنين، الذي تأسس في العام 1980 كأحد برامج جمعية الوفاء الخيرية، وهو مركز أهلي خيري غير ربحي، ويعتبر المركز الرائد والوحيد لإيواء ورعاية المسنين في قطاع غزة، وتقديم خدماته للمسنين مجاناً مدى الحياة.وبين أهم العقبات التي تواجه المركز في ظل تردي الوضع الاقتصادي، الذي أدى إلى تراجع حجم المساعدات المحلية، وشح المساعدات الدولية لقطاع غزة، وخصوصاً لكبار السن.وفي نهاية الزيارة، تفقدت د. الأغا أقسام الجمعية، وقدمت عدة هدايا للنزلاء والنزيلات، معربة عن شكرها لإدارة المؤسسة على اهتمامها بهذه الشريحة المهمشة من المجتمع الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنزارت وزيرة شؤون المرأة، الدكتورة هيفاء الأغا جمعية الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء في وسط القطاع، حيث كان في استقبالها كل من: الدكتور جمال خصوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس بسمان العشي، مدير مركز الوفاء.