قوات الاحتلال تستهدف نقطة طبية شرقي خانيونس





وأفاد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاستهداف، أسفر عن أضرار بمحتويات النقطة الطبية.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات التي تندلع بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال بشكل يومي، سواء ضمن فعاليات مسيرة العودة، أو الإرباك الليلي.

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقذيفة مدفعية، مساء اليوم الخميس، نقطة طبية شرقي خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.