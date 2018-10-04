الاحتلال يعتقل ناصر الكيلاني مدير معبر (إيرز) في هيئة الشؤون المدنية



وقال الزق في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إن الكيلاني كان متوجهاً إلى الضفة الغربية؛ لزيارة أحد أصدقائه في مستشفيات الضفة، وإن الاحتلال تعمد تأخيره على معبر إيزر، ثم أبلغ الجانب الفلسطيني، بأنه اعتقل الكيلاني، وحوله للتحقيق".



وأكد الزق، أن الهيئة، تنظر بخطورة بالغة، لإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الكيلاني.





خاص- دنيا الوطنأكد صالح الزق، مدير اللجنة المدنية في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ناصر الكيلاني، مدير معبر بيت حانون/ إيزر في هيئة الشؤون المدنية، مساء اليوم الخميس.