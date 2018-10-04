وصول وفد حماس لغزة عائداً من القاهرة بعد انتهاء جولة المباحثات



وقد ضم وفد الحركة من قطاع غزة، كلاً من عضوي المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وروحي مشتهى، والقيادي طاهر النونو.





رام الله - دنيا الوطنأفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، بوصول وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عبر (معبر رفح البري) قادماً من العاصمة المصرية القاهرة.وكان وفد من حركة حماس، قد غادر قبل أيام، قطاع غزة عبر (معبر رفح البري)، إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين، حول قضايا تهم الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة.