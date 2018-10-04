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شؤون فلسطينية

مصرع مواطن إثر حادث دهس جنوب طولكرم

مصرع مواطن إثر حادث دهس جنوب طولكرم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن مصرعه، اليوم الخميس، من قرية كفر عبوش جنوب طولكرم، إثر حادث دهس، وقع على الشارع الواصل بين قريتي كور وكفر صور.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن مواطناً (38 عاماً) من كفر عبوش، توفي إثر حادث دهس جنوب طولكرم، وباشرت الشرطة بالتحقيق في حيثيات الحادث.

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