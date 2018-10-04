مصرع مواطن إثر حادث دهس جنوب طولكرم

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن مصرعه، اليوم الخميس، من قرية كفر عبوش جنوب طولكرم، إثر حادث دهس، وقع على الشارع الواصل بين قريتي كور وكفر صور.وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن مواطناً (38 عاماً) من كفر عبوش، توفي إثر حادث دهس جنوب طولكرم، وباشرت الشرطة بالتحقيق في حيثيات الحادث.